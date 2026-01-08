Home > देश > CM Mamata Banerjee: कोलकाता में मचा बवाल…IPAC के ठिकानों पर ED का छापा, रेड साइट पर पहुंती ममता बनर्जी; बोलीं- ‘TMC से जुड़े दस्तावेज ले गए’

CM Mamata Banerjee: विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सियासत ने जबरदस्त मोड़ ले लिया है. गुरुवार को ईडी ने IPAC चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर रेड मार दी. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है. सीएम ममता बनर्जी इसे लेकर भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है.

By: Preeti Rajput | Published: January 8, 2026 1:09:09 PM IST

CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्माते हुए नजर आ रही है. गुरुवार, 8 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी कर दी. जिसके बाद ईडी की रेड से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से से लाल हो गईं. वह पहले लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची. इसके बाद वह साल्टलेक स्थित IPAC के ऑफिस में भी पहुंचीं. ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और ईडी को जमकर खरी खोटी सुनाई. सीएम ममता ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जब्त कर रहे हैं.

