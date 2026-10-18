Kolkata Stampede: 19 मौतें, चीख-पुकार और फिर पुलिस का एक्शन! कोलकाता भगदड़ मामले में 12 हिरासत में

Kolkata Stampede: कोलकाता के चोरबागान इलाके में हुए हादसे ने हर किसी को दहशत में डाल दिया है. वहीं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि शनिवार शाम कोलकाता के चोरबागान इलाके में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए. कोलकाता पुलिस ने कहा कि कुछ पूजा ऑर्गनाइज़र समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. यह घटना शाम करीब 7.40 बजे गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन इलाके में पंडाल में आने वालों की भारी भीड़ और बारिश के बीच हुई.

आखिर कैसे मची भगदड़

एक सीनियर अधिकारी ने PTI को बताया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, पंडाल के बाहर इंतज़ार कर रहे लोग आगे की ओर भागे, और कुछ सड़क पर गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई. सभी घायलों को बचा लिया गया और इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. एक चश्मदीद ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया, “कई लोग बेहोश हो गए; कुछ को मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा था. मैंने यह सब चारों ओर होते देखा जब लोग बेहोश हो गए, तो उन्हें बाइक पर ले जाया गया. यह सब हुआ, और वहां बहुत भीड़ भी थी” मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी और सीनियर अधिकारी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे.

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शुरू किया हेल्पलाइन नंबर

पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम और मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचीं. पंडाल को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है. पुलिस ने घटना के संबंध में मदद के लिए लालबाजार कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन भी शुरू की हैं. नंबर हैं 18003455678 और 03322141310. पश्चिम बंगाल के गवर्नर RN रवि के ऑफिस ने X पर पोस्ट किया: “कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ में कीमती जानें जाने से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.”

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