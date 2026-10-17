RG Kar केस में नया मोड़! Sandip Ghosh को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पीड़िता के पिता ने CBI की जवाबदेही पर उठाए सवाल

Supreme Court Bail Sandip Ghosh: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से शनिवार 17 अक्तूबर 2026 को जमानत मिल गई है. उन पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं और मेरिट स्कोर में कथित हेरफेर कर अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिलाने जैसे गंभीर आरोप हैं. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने उनके याचिका पर सुनवाई करते हुए लंबे समय से हिरासत में रहने और मुकदमे की धीमी प्रगति को जमानत देने का आधार माना. हालांकि, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है.

क्यों मिली संदीप घोष को जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौर किया कि संदीप घोष दो साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, जबकि मामले के 147 गवाहों में से केवल 7 की गवाही पूरी हुई थी. अदालत ने हिरासत की अवधि और ट्रायल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के 23 फरवरी 2026 के आदेश को रद्द कर दिया और जमानत मंजूर की. जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा. इससे पहले 7 फरवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट और फिर 23 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद घोष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

क्या था संदीप घोष पर आरोपों का मामला?

CBI ने RG Kar मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की थी. जांच के बाद 24 अगस्त 2024 को दाखिल चार्जशीट में संदीप घोष को आरोपी बनाया गया. आरोपों में कॉलेज के वित्तीय मामलों में गड़बड़ी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दस्तावेजों में कथित जालसाजी शामिल हैं. उन पर आरोप है कि मेरिट स्कोर में हेरफेर करके अयोग्य उम्मदीवारों को भी जगह दिलाई गई. इन आरोपों से जुड़े मामलों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 409, 420, 468 और 471 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं.

आरजी कर अस्पताल क्यों आया था चर्चा में?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अगस्त 2024 में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले के बाद देशभर में चर्चा में आया था. घटना के बाद अस्पताल के प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीब घोष की भूमिका को लेकर सवाल उठे.

पीड़िता के पिता ने CBI से क्या सवाल पूछे?

पीड़िता के पिता ने जांच एजेंसी की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर इतनी भरोसेमंद संस्था के काम में कमियां सामने आती हैं तो जनता का भरोसा कैसे बना रहेगा. सीधे सरकार पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय, उन्होंने CBI की भूमिका पर सवाल उठाए.