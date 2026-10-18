Home > देश > Kolkata Pandal Stampede Reason: चंद मिनटों में कैसे मौत के मुंह में चले गए 19 भक्त? सीटी की आवाज या बारिश; क्या है भगदड़ मचने की वजह

Kolkata Pandal Stampede Reason: चंद मिनटों में कैसे मौत के मुंह में चले गए 19 भक्त? सीटी की आवाज या बारिश; क्या है भगदड़ मचने की वजह

Kolkata Pandal Stampede Reason: उत्तर कोलकाता में कोलकाता दुर्गा पूजा में भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. यह भगदड़ शनिवार शाम को महासप्तमी के दिन बारिश के बीच भीड़ के बढ़ने की वजह से हुई थी.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2026 8:41:29 AM IST

kolkata temple stampede
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Kolkata Pandal Stampede Reason: उत्तर कोलकाता में कोलकाता दुर्गा पूजा में भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. यह भगदड़ शनिवार शाम को महासप्तमी के दिन बारिश के बीच भीड़ के बढ़ने की वजह से हुई थी. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, जो पीड़ितों को कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये और एक ग्रुप D सरकारी नौकरी देगी.

आखिर किस वजह से अफरा-तफरी मची?

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार शाम को कोलकाता के चोरबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने के बाद लोगों की अचानक भीड़, भारी बारिश और अनाउंसमेंट और एंट्री-एग्जिट रास्तों को लेकर कथित कन्फ्यूजन जैसे कारणों की जांच की जा रही है. भगदड़ महासप्तमी के दिन शाम करीब 7.15 बजे हुई, जब पंडाल में अंदर जाने के लिए पतली राधा माधव साहा लेन पर इंतज़ार कर रही एक बड़ी भीड़ बारिश शुरू होने पर आगे बढ़ गई. अंदर मौजूद विज़िटर्स भीड़ में फंस गए और एग्जिट तक पहुंचने के लिए उन्हें मुश्किल हुई क्योंकि आगे के लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था. कई लोग एग्जिट के पास सीढ़ियों से गिर गए और उनके पीछे वालों ने उन्हें कुचल दिया.

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सिटी बजाने से मची भगदड़ ?

सीएम अधिकारी के मुताबिक, पूजा कमिटी की एक गुमराह करने वाली घोषणा से भी कन्फ्यूजन बढ़ने का शक है, जबकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के सीटी बजाने से विज़िटर्स के बीच भीड़ लग गई होगी. अधिकारी ने कहा, “मौके पर मौजूद ACP से शुरुआती इनपुट से पता चलता है कि यह घटना एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की घोषणा और सीटी बजाने से हुई थी.”

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