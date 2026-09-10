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Kolkata Crime: RPF जवान पर चलाए लात-घूंसे, जड़े कई थप्पड़… 2 नशेड़ी युवतियों ने मेट्रो प्लेटफॉर्म के बीचोंबीच काटा भयंकर बवाल!

Kolkata Metro Drunk Women and RPF Controversial Fight: कोलकाता के नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन पर नशे में धुत दो युवतियों ने महिला RPF जवानों के साथ बीच प्लेटफॉर्म पर बाल नोचकर मारपीट की. इस हाई-वोल्टेज हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: September 10, 2026 1:18:59 PM IST

Kolkata Crime: RPF जवान पर चलाए लात-घूंसे, जड़े कई थप्पड़... नशे में चूर 2 युवतियों ने मेट्रो प्लेटफॉर्म पर काटा भयंकर बवाल!
Kolkata Crime: RPF जवान पर चलाए लात-घूंसे, जड़े कई थप्पड़... नशे में चूर 2 युवतियों ने मेट्रो प्लेटफॉर्म पर काटा भयंकर बवाल!


Kolkata Metro Drunk Women and RPF Controversial Fight: आजकल मेट्रो ट्रेनों को देश की सबसे सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस माना जाता है, लेकिन कोलकाता के एक मेट्रो स्टेशन पर जो हुआ उसने हर किसी को दहशत में डाल दिया है. सोमवार की रात लगभग 10 बजे कोलकाता के नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन पर एक ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए. रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, दो युवतियां नशे की हालत में धुत होकर मेट्रो स्टेशन पहुंचीं और बिना किसी बात के वहां तैनात रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की महिला जवानों से भिड़ गई. बात इतनी बढ़ गई कि प्लेटफॉर्म पर ही दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई. चारों महिलाएं जमीन पर गिरकर एक-दूसरे के बाल खींचती, लात-घूंसे और थप्पड़ बरसाती नजर आईं. इस बदतमीजी और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे नशे में चूर इन युवतियों ने कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दीं.

स्टेशन मास्टर पर भी किया हमला, बिना किसी बात के शुरू हुआ बवाल

यह पूरा सनसनीखेज वाकया कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (ब्लू लाइन) पर स्थित भवानीपुर के नेताजी भवन स्टेशन पर रात को हुआ. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, दोनों महिला यात्री पूरी तरह शराब के नशे में थीं और उनके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी. स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने बिना किसी उकसावे या वजह के ऑन-ड्यूटी RPF कर्मियों से भिड़ गईं. बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी, बल्कि इन युवतियों ने स्टेशन पर मौजूद महिला स्टेशन मास्टर पर भी हमला कर दिया. प्लेटफॉर्म पर सरेआम चल रहे इस तमाशे को देख यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई. वायरल क्लिप में साफ दिख रहा है कि कैसे दो महिला RPF जवानों और उन दोनों यात्रियों के बीच जमकर लात-घूंसे चल रहे हैं, और बीच-बचाव करने उतरी मेट्रो स्टाफ की महिला को भी नहीं बख्शा गया.

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बाल खींचकर चले लात-घूंसे, बीच-बचाव करने आए शख्स ने भी बरसाए थप्पड़

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चार महिलाएं आपस में उलझी हुई हैं. वे प्लेटफॉर्म के फर्श पर एक-दूसरे के बाल नोंच रही हैं और जमकर किक व पंच मार रही हैं. इस बीच जब एक महिला मेट्रो यूनिफॉर्म में बीच-बचाव कराने की कोशिश करती है, तो हंगामा और बढ़ जाता है. वीडियो में एक शख्स भी नजर आता है जो महिला यात्रियों में से एक पर कई थप्पड़ और लात बरसाता हुआ दिखाई देता है. इस भयानक झड़प ने मेट्रो स्टेशन को कुछ ही मिनटों में किसी फिल्मी अखाड़े में तब्दील कर दिया, जिसे देखकर आने-जाने वाले यात्री भी दहशत में आ गए.

पुलिस थाने पहुंचा मामला, दोनों पर 1000-1000 का जुर्माना

हंगामे की सूचना मिलते ही भवानीपुर पुलिस थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस के आने के बाद दोनों युवतियों के परिवार वाले भी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए. मामला बढ़ता देख और पुलिस की सख्ती के बाद दोनों युवतियों को अपनी गलती का अहसास हुआ. थाने ले जाए जाने के बाद उन महिलाओं ने लिखित माफीनामा और एक अंडरटेकिंग जमा किया. मेट्रो प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कानून तोड़ने और बदसलूकी करने के आरोप में दोनों महिला यात्रियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नशे में धुत होकर मेट्रो में ऐसा भौकाल काटने वाली इन युवतियों की यह हरकत अब सब जगह चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Tags: kolkata newsviral video
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