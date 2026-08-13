Home > देश > ड्राइविंग सीखने के लिए कार लेकर निकली महिला, अचानक हो गई छोटी-सी गलती… जान बचाने के लिए घंटों किया स्ट्रगल, लेकिन!

ड्राइविंग सीखने के लिए कार लेकर निकली महिला, अचानक हो गई छोटी-सी गलती… जान बचाने के लिए घंटों किया स्ट्रगल, लेकिन!

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बेहद खौफनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां के केष्टपुर इलाके के प्रफुल्ल कानन (पश्चिम) क्षेत्र में बुधवार को ड्राइविंग सीख रही एक 42 साल की महिला की कार अनियंत्रित होकर सीधे एक गहरे तालाब में जा गिरी. इस भयानक हादसे में कार पूरी तरह पानी में डूब गई और लाख कोशिशों के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी.

By: Kajal Jain | Published: August 13, 2026 2:12:54 PM IST

ड्राइविंग सीखने के लिए कार लेकर निकली महिला, अचानक हो गई छोटी-सी गलती... जान बचाने के लिए घंटों किया स्ट्रगल, लेकिन!
ड्राइविंग सीखने के लिए कार लेकर निकली महिला, अचानक हो गई छोटी-सी गलती... जान बचाने के लिए घंटों किया स्ट्रगल, लेकिन!


पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां केष्टोपुर इलाके के प्रफुल्ल कानन (पश्चिम) में बुधवार को एक 42 साल की महिला खौफनाक हादसा का शिकार हो गई. वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी ही थीं कि शौक और जरूरत के तहत उन्होंने नई कार से ड्राइविंग सीखने का फैसला किया. लेकिन किसे पता था कि चंद मिनटों बाद यह प्रैक्टिस उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगी. गाड़ी पर से नियंत्रण छूटते ही वह सीधे सड़क किनारे गहरे तालाब में जा गिरी. कार के अंदर पानी भरने और घंटों मशक्कत के बाद भी जब तक रेस्क्यू टीम उन्हें बचा पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी.

अचानक कैसे तालाब में जा समाई कार?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतका सुमित्रा दास अपनी बेटी को स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के बाद घर वापस आई, स्कूटर को ठीक से पार्क किया और अपने पति कृष्णेंदु दास द्वारा हाल ही में खरीदी गई नई हुंडई इयोन (Hyundai Eon) कार को गैराज से बाहर निकाला. पुलिस सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, सुमित्रा एक नौसिखिया ड्राइवर थीं. प्रैक्टिस के दौरान ड्राइविंग करते वक्त अचानक घबराहट या नियंत्रण खोने के कारण उन्होंने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर जोर से दबा दिया. इससे कार बेकाबू हो गई और तेजी से दौड़ती हुई सीधे तालाब के बीचों-बीच जा गिरी. पानी गहरा होने के कारण कार पलक झपकते ही पूरी तरह अंदर डूब गई.

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घंटेभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

तालाब में गिरते ही कार पलक झपकते ही पूरी तरह से पानी में डूब गई. स्थानीय लोगों ने बचाने की लाख कोशिशें कीं, लेकिन पानी गहरा होने के कारण कोई तुरंत अंदर नहीं पहुंच सका. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक घंटे से अधिक चले लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया. जब पानी से कार बाहर आई, तो अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं. सुमित्रा का शव कार के अंदर इस हालत में मिला कि उनका चेहरा पीछे के हिस्से की तरफ और पैर स्टीयरिंग व्हील के पास थे. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डूबती हुई कार के भीतर उन्होंने जान बचाने के लिए सीट की तरफ जाने या बाहर निकलने की पूरी कोशिश की होगी, जद्दोजहद और संघर्ष किया होगा लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

इस सनसनीखेज और हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है. पुलिस ने सुमित्रा दास के शव को कब्जे में लेकर एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पूरी तरह से एक एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, जिसमें एक्सीलेटर और ब्रेक के कन्फ्यूजन के कारण यह जानलेवा हादसा हुआ. पुलिस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में आगे की कानूनी और तथ्यात्मक जांच शुरू कर दी है ताकि हर पहलू से स्थिति स्पष्ट हो सके.

ये भी पढ़ें:- ‘नेपाल’ भागने की फिराक में था ‘तरुण हत्याकांड’ का मुख्य आरोपी; जानिए क्यों अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है पड़ोसी देश?

Tags: car accident newskolkata car accident
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