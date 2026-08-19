Breaking News: कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, बच्चे समेत 9 लोगों की मौत

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता में बुधवार तड़के एक होटल में लगी आग ने कई परिवारों को झकझोर दिया. मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते धुआं कमरों तक पहुंच गया. इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार तड़के कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लगने से बांग्लादेश के 9 नागरिकों की मौत हो गई है और कम से कम 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है. फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित इलाज के लिए कोलकाता आए थे.

बताया जा रहा है कि आग तड़के करीब 2 बजे लगी, जिसके बाद फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुएं के कारण कई लोग बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले बचाया गया.

आग पर पाया गया काबू

फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव और आग बुझाने का ऑपरेशन चलाया और आग पर काबू पा लिया गया है. घायल 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उनकी हालत के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई. आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं लगा है. घटनास्थल की तस्वीरों में होटल घनी आबादी वाले इलाके में एक पुरानी इमारत में बना हुआ दिखाई दे रहा है. अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं और आग कैसे लगी, यह पता लगाने के लिए होटल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं.

Kolkata, West Bengal: A fire broke out at a hotel on Kolkata’s Free School Street on Tuesday night and spread to several nearby hotels. Fire tenders rushed to the spot, while several people reportedly fell unconscious due to smoke inhalation and were rescued and taken to hospital… pic.twitter.com/q2mrWQhZVQ — IANS (@ians_india) August 19, 2026





