Kolkata Fire Incident: काल बनी आग! कोलकाता अग्निकांड में 7 मजबूरों की मिलीं लाशें, 21 अब भी लापता

Warehouse Fire: कोलकाता में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है. दरअसल, सोमवार सुबह पूर्वी कोलकाता में एक बड़े वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई. इस घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है, इतना ही नहीं बल्कि वेयरहाउस में मौजूद 21 अन्य लोग अब भी लापता हैं. बताया जा रहा है कि ये आग इतनी तेज़ी से फैली कि अंदर सो रहे मज़दूर वहाँ से भाग नहीं पाए. जानकारी के मुताबिक वेयरहाउस में सजावटी सामान रखने वाली एक यूनिट और एक मोमो फैक्ट्री थी. दोनों यूनिट में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ थे, जिससे कुछ ही मिनटों में ये बड़ा हादसा हो गया.

7 लोगों की हुई मौत

पुलिस ने शुरू में तीन मौतों की पुष्टि की थी. बाद में, फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि बुरी तरह जले हुए सात शव बरामद किए गए हैं. शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. अधिकारियों का कहना है कि मलबे में तलाशी जारी है, इसलिए मरने वालों और लापता लोगों की संख्या अब भी बढ़ सकती है. यह हादसा आनंदपुर के नजीराबाद इलाके में हुआ, जो ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास एक घनी आबादी वाला इलाका है.

ऐसे लगी आग

रिपोर्ट्स की माने तो, रात में डेकोरेशन यूनिट में 25 लोग सो रहे थे, जबकि मोमो फैक्ट्री में तीन मज़दूर मौजूद थे. लापता लोगों में ज़्यादातर पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर ज़िलों के प्रवासी मज़दूर हैं. फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि डेकोरेशन यूनिट में थर्माकोल और दूसरी ज्वलनशील चीज़ों का बड़ा स्टॉक था. इसके अलावा, गोदाम में सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैक्ड खाना भी रखा था. इन सभी चीज़ों की वजह से आग तेज़ी से फैली.

