Diwali special trains 2026: बिहार-UP जाने वालों की बल्ले-बल्ले! दिवाली और छठ के लिए रेलवे ने किया बड़ा ऐलान; अब घर जाने में नहीं होगी दिक्क्त

Diwali special trains 2026: दिवाली और छठ त्योहार के मौसम में कोलकाता और सियालदह से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को तीन और अनरिज़र्व्ड ट्रेन सर्विस पर विचार करना होगा. ईस्टर्न रेलवे ने छठ के दौरान यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को कम करने के लिए सियालदह को जयनगर और बलिया से और कोलकाता को गोरखपुर से जोड़ने वाली तीन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है.

शुरू होने जा रहीं ये तीनों सर्विस

ये तीनों सर्विस नवंबर 2026 में चलेंगी, और हर दिशा में अपने-अपने रूट पर एक ट्रेन चलेगी. हर ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिसमें 18 जनरल सेकंड-क्लास कोच और दो SLRD कोच शामिल हैं. यात्री इन सर्विस पर बिना रिज़र्व्ड टिकट के यात्रा कर सकते हैं. इस घोषणा में पश्चिम बंगाल को बिहार और उत्तर प्रदेश की ज़रूरी जगहों से जोड़ने वाले रूट शामिल हैं. यहां दिवाली, छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों के नंबर, जाने की तारीखें, टाइमिंग और स्टॉपेज दिए गए हैं जिनके बारे में यात्रियों को पता होना चाहिए.

1. सियालदह-जयनगर अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन: 03137/03138

पहली स्पेशल सर्विस कोलकाता के सियालदह को बिहार के जयनगर से जोड़ेगी. ट्रेन नंबर 03137, 13 नवंबर, 2026 को शाम 4.40 बजे सियालदह से निकलेगी और अगले दिन, 14 नवंबर को सुबह 7 बजे जयनगर पहुँचेगी.

वापसी में, ट्रेन नंबर 03138, 14 नवंबर को सुबह 10 बजे जयनगर से निकलेगी और 15 नवंबर को सुबह 1.30 बजे सियालदह पहुँचेगी.

ट्रेन रास्ते में बर्धमान, आसनसोल, जसीडीह और दरभंगा समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी.

दोनों दिशाओं में दूसरे स्टॉपेज में नैहाटी, बंदेल, दुर्गापुर, चित्तरंजन, मधुपुर, झाझा, जमुई, किउल, बरौनी, समस्तीपुर और मधुबनी शामिल होंगे.

2. सियालदह-बलिया अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन: 03139/03140

दूसरी सर्विस सियालदह को उत्तर प्रदेश के बलिया से जोड़ेगी.

ट्रेन नंबर 03139, 11 नवंबर, 2026 को सुबह 10.05 बजे सियालदह से निकलेगी. यह 12 नवंबर को सुबह 4 बजे बलिया पहुँचेगी.

वापसी के लिए, ट्रेन नंबर 03140, 12 नवंबर को सुबह 7 बजे बलिया से निकलेगी और 13 नवंबर को सुबह 1.30 बजे सियालदह पहुँचेगी.

ट्रेन बर्धमान, चित्तरंजन, जसीडीह और किउल जैसे दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन बर्धमान, चित्तरंजन, जसीडीह और किउल जैसे दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी. दोनों तरफ़ से एक्स्ट्रा स्टॉपेज में नैहाटी, बंदेल, दुर्गापुर, आसनसोल, मधुपुर, झाझा, जमुई, मननपुर, बड़हिया, मुंगेर, खगड़िया और नौगछिया शामिल होंगे.

पब्लिश करने से पहले पूरी इंटरमीडिएट स्टॉपेज लिस्ट को ईस्टर्न रेलवे के ओरिजिनल नोटिफिकेशन से चेक कर लें, क्योंकि दी गई अनाउंसमेंट में पूरी लिस्ट नहीं है.

3. कोलकाता-गोरखपुर अनरिज़र्व्ड स्पेशल ट्रेन: 03141/03142

तीसरी सर्विस कोलकाता को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ेगी.

ट्रेन नंबर 03141, 13 नवंबर 2026 को कोलकाता से शाम 4.40 बजे चलेगी और 14 नवंबर को सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

वापसी के लिए, ट्रेन नंबर 03142, 14 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे गोरखपुर से चलेगी और 15 नवंबर को सुबह 10.30 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

ट्रेन बर्धमान, धनबाद, जसीडीह और मुजफ्फरपुर समेत दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी.

दोनों तरफ के दूसरे स्टॉपेज में नैहाटी, बंदेल, दुर्गापुर, आसनसोल, मधुपुर, झाझा, जमुई, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, मेहसी, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार और कप्तानगंज शामिल हैं.

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