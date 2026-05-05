ममता सरकार के करीबी रहे DCP शांतनु सिन्हा क्यों आए ED के ‘रेड अलर्ट’ पर? जारी हुआ लुकआउट नोटिस

DCP Shantanu Sinha Lookout Notice: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं. BJP सरकार बनाने की स्थिति में है. इसके साथ ही, दागी रिकॉर्ड वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता पुलिस के DCP शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. ED फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनसे पूछताछ कर रही है.

देश छोड़कर भागने की आशंका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, DCP शांतनु सिन्हा पिछली सरकार के करीबी थे. मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा गया था. छापे के बाद, ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे पेश नहीं हुए. नतीजतन, ED को आशंका है कि वे देश छोड़कर भाग सकते हैं. इसी चिंता को देखते हुए, ED ने शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर घर पर छापा

19 अप्रैल को, ED ने DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास और सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के ठिकानों पर छापे मारे. इन ऑपरेशनों के दौरान, जांच टीम को कई अहम दस्तावेज़ मिले. हालांकि शुरू में यह दावा किया गया था कि छापे के दौरान शांतनु सिन्हा बिस्वास घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में उनके बेटे ने साफ किया कि उनके पिता असल में घर के अंदर ही थे और उनसे पूछताछ की गई थी.

ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी

यह गौरतलब है कि DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को TMC प्रमुख ममता बनर्जी का करीबी सहयोगी माना जाता है. उन पर कई आरोप हैं. अब जब ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में नहीं है, तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. इस घटनाक्रम से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.