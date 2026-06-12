4000 EVM Burnt West Bengal: दूसरी मंजिल से सीधे 10वें फ्लोर तक कैसे पहुंची आग?...अलीपुर अग्निकांड से भड़क उठी सियासत, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलेंगे राज़

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 10 जून को अलीपुर स्थित दक्षिण 24 परगना जिला परिषद कार्यालय में भीषण आग लग गई. इस हादसे में अप्रैल-मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद ऊपरी मंजिल पर रखी 4,000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गईं. राज्य के अग्निशमन मंत्री कौशिक चौधरी ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा की. इस घटना के पीछे तोड़फोट की आंशका जताई जा रही है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने दर्ज की FIR

अलीपुर में लगी भीषण आग ने सरकारी इमारत में रखी लगभग 4,000 ईवीएम मशीनों के साथ-साथ टीएमसी के कार्यकाल की फाइलें भी जलकर खाक हो गईं. आग बुझाने का काम 24 घंटे तक जारी रहा. अधिकारियों का मानना है कि यह अग्निकांड की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है. आग्निकांड में साजिश की आशंका के चलते दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) ने अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है.

अचानक कैसे लगी आग?

इस अग्निकांड को अधिकारियों ने असामान्य घटना बताया है. इस मामले में राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा राज्यमंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि आगजनी की घटना सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर हुई थी लेकिन आगे बढ़ते-बढ़ते सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं मंजिल तक आग फैल गई. राज्य मंत्री कौशिक चौधरी का आरोप है कि जब आग दूसरी और तीसरी मंजिल से शुरू हुई थी तो चौथी, पांचवीं और छठी मंजिल पर अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर इतनी तेजी से आग कैसे फैल गई.

Around 4000 EVMs used in recent West Bengal elections destroyed due to massive fire stored in Govt building in Alipore, Kolkata, West Bengal Obviously BJP and Election Commission will call it just a accident and close the case Are we really living in Constitutional Democracy?… pic.twitter.com/GGMnnI5Kuy — Veena Jain (@Vtxt21) June 12, 2026

फॉरेंसिक रिपोर्ट से होगा खुलासा

इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो वहीं फॉरेंसिक विभाग ने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है. बताया जा रहा है कि इमारत में भीषण आग पर 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया. एक तरफ आगजनी के असल कारण जानने के लिए अधिकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ घटना पर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी हो रही है. इस दुर्घटना में सरकारी अभिलेखों, आधारभूत संरचना और सुरक्षा प्रणालियों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.

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