पत्नी की याद में खतरे में डाल दी 105 यात्रियों की जान! फ्लाइट में लिख दिया ‘हाईजैक’ का नोट, फिर जो हुआ चौंका देगा

कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक 56 वर्षीय आरोपी नौकरी के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहा था, लेकिन उसकी कैंसर पीड़ित पत्नी की याद आने पर उसने विदेश जाने का फैसला बदल दिया और विमान में धमकी भरा नोट छोड़ दिया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान पार्थ प्रतिम नंदी के रूप में हुई है. वह कोलकाता के सोदेपुर का रहने वाला है. बीते बुधवार यानी 11 नवंबर को वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 से मुंबई जा रहा था. वहां से उसे विदेश में नौकरी के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी. इसके बाद विमान में बैठने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया. उसे लगा कि वह बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकता. इसके बाद उसने फ्लाइट को रुकवाने के लिए धमकी भरा नोट लिख दिया, जिससे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया.

पत्नी के साथ रहना चाहता था

पुलिस के मुताबिक, पार्थ प्रतिम नंदी ने फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक की धमकी लिखकर एक कार्ड छोड़ दिया था. वह चाहता था कि धमकी के चलते विमान की उड़ान रद्द हो जाए और उसे घर लौटने का मौका मिल जाए. पूछताछ में उसने बताया कि वह मानसिक तनाव में था और बीमार पत्नी को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था.

105 यात्रियों से की गई पूछताछ

बुधवार सुबह कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान से पहले हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला. इसके बाद विमान की तलाशी ली गई और सभी 105 यात्रियों से पूछताछ हुई. इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर पार्थ प्रतिम नंदी को हिरासत में ले लिया.

7 घंटे लेट से उड़ी फ्लाइट

पुलिस जांच में पार्थ प्रतिम नंदी ने धमकी भरा नोट लिखने की बात स्वीकार कर ली. फॉरेंसिक जांच में भी नोट की लिखावट उसी की पाई गई. एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट ने बुधवार शाम 5:38 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी. इस वजह से विमान करीब सात घंटे लेट हो गया.

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