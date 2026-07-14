Home > देश > एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी मस्जिद, सिर्फ इन 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत;अब शिफ्टिंग को लेकर क्यों मचा है बवाल?

एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी मस्जिद, सिर्फ इन 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत;अब शिफ्टिंग को लेकर क्यों मचा है बवाल?

Kolkata airport Mosque: पहले आम दिनों में एयरपोर्ट एंट्री गेट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की चेकिंग के बाद लगभग 50 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी. शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 80 से ज़्यादा हो जाती थी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 14, 2026 8:26:04 PM IST

कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर कैसे पहुंची 136 साल पुरानी मस्जिद?
कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर कैसे पहुंची 136 साल पुरानी मस्जिद?


पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की नई सरकार बनने के बाद, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद ऐतिहासिक बांकरा मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मिले इनपुट के आधार पर, राज्य सरकार ने सेंसिटिव हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. 

बड़ा सिक्योरिटी रेड अलर्ट

पहले, आम दिनों में, एयरपोर्ट एंट्री गेट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की चेकिंग के बाद लगभग 50 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी. शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 80 से ज़्यादा हो जाती थी. नमाज़ पढ़ने वालों को बस से मस्जिद तक पहुँचाया जाता था, बस उनके पहचान पत्र दिखाकर. हालाँकि, हाल ही में, सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई है कि नागरिकों को एयरपोर्ट जैसे बहुत सेंसिटिव इलाके में सिर्फ़ पहचान पत्र के आधार पर, बिना ज़रूरी बायोमेट्रिक चेक और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के सीधे एंट्री दी जा रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है.

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समस्या कहां है?

यह विवाद सिर्फ़ सिक्योरिटी को लेकर नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ा है. नियमों के मुताबिक, किसी भी बिल्डिंग और किसी भी रनवे के बीच कम से कम दूरी 240 मीटर है, जबकि यह मस्जिद सेकेंडरी रनवे से सिर्फ़ 165 मीटर उत्तर में है. इससे एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे सिर्फ़ 2,832 मीटर रह जाता है, जबकि मेन रनवे 3,633 मीटर का है. इससे छोटे एयरक्राफ्ट इस रनवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बड़े एयरक्राफ्ट को मेन रनवे पर निर्भर रहना पड़ता है.

एयरपोर्ट से 34 साल पुरानी है मस्जिद

ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के मुताबिक, यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर नहीं बनी थी, बल्कि इसके चारों ओर एयरपोर्ट बनाया गया था. मस्जिद 1890 के दशक में बनी थी, जब यह जगह एक गाँव थी. 1924 में, अंग्रेजों ने दमदम एयरोड्रोम बनाया, और पाँच साल बाद, बंगाल फ्लाइंग क्लब बनाया गया. हालाँकि, न तो मस्जिद और न ही गाँव को हटाया गया. 1950 और 60 के दशक में जब एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, तो गाँव वालों को 6-7 km दूर बसाया गया, लेकिन आपसी समझौते के तहत, मस्जिद को छुआ नहीं गया.

Tags: Bankra MosqueKolkata airport
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