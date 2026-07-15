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क्या है कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद का इतिहास? क्यों लगाया गया एंट्री पर बैन, कभी नमाज पढ़ने बांग्लादेश से आते थे लोग

Bankra Mosque: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद में एंट्री पर बैन लगा दिया, जिससे इसके इतिहास और इससे जुड़े विवाद पर बहस छिड़ गई.

By: Shristi S | Published: July 15, 2026 2:44:24 PM IST

क्या है कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद का इतिहास?
क्या है कोलकाता एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद का इतिहास?


Bankra Mosque History: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद में एंट्री पर बैन लगा दिया, जिससे इसके इतिहास और इससे जुड़े विवाद पर बहस छिड़ गई.

यह मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि कोलकाता के बदलते इतिहास और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की भी गवाह है. एक समय था जब भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग यहां नमाज पढ़ने आते थे. इस मस्जिद का इतिहास क्या है, एंट्री क्यों रोकी गई, और इससे जुड़ा विवाद क्या है? आइए जानते हैं.

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यह मस्जिद एयरपोर्ट से भी पुरानी है

बांकरा मस्जिद, जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 136 साल पुरानी मानी जाती है. इसे उस समय बनाया गया था जब कोलकाता में मॉडर्न एयरपोर्ट भी नहीं था. बाद में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, तो मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में आ गई. आज, मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के बहुत पास है, और सालों से इसकी मौजूदगी सिक्योरिटी और एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर चर्चा का विषय रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद रनवे से लगभग 165 मीटर दूर है.

एंट्री पर बैन क्यों लगाया गया?

हाल ही में, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद में पब्लिक एंट्री पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया. अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद में जाने के लिए, विज़िटर्स को एयरपोर्ट के हाई-सिक्योरिटी ऑपरेशनल ज़ोन से गुज़रना पड़ता था. पहले, कई भक्तों को आधार कार्ड दिखाकर एंट्री दी जाती थी, लेकिन ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने इसे सिक्योरिटी के नज़रिए से गलत माना. एविएशन सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना ​​है कि एक्टिव रनवे और टैक्सीवे के पास पब्लिक मूवमेंट सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है. इसीलिए एंट्री पर बैन लगाने का फ़ैसला किया गया.

क्या मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जाएगा?

मस्जिद को हटाने या दूसरी जगह ले जाने का मुद्दा नया नहीं है. एयरपोर्ट को बढ़ाने, रनवे एक्सेस को बेहतर बनाने और एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) लगाने के प्लान की वजह से, मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने पर सालों से चर्चा हो रही है. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार और संबंधित एजेंसियां ​​मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर के बाहर सम्मानजनक तरीके से शिफ्ट करने के ऑप्शन पर विचार कर रही हैं. हालांकि, आखिरी फैसले और प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है.

बांग्लादेश से भी नमाजी क्यों आए?

यह मस्जिद भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब है. लोकल लोगों के मुताबिक, बंटवारे से पहले और बाद में भी दोनों तरफ के लोगों के बीच लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक रिश्ते रहे हैं. इसलिए, बांग्लादेश से कुछ श्रद्धालु खास मौकों पर यहां नमाज अदा करने आते थे. हालांकि, इंटरनेशनल बॉर्डर, वीजा नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसे दौरे कम हो गए हैं. यह ऐतिहासिक और स्थानीय परंपराओं का रेफरेंस है; आज यह रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है.

इसका स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ा है?

मस्जिद तक पहुंच बंद होने के बाद, आसपास के बांकारा इलाके के कई लोगों ने पास की मस्जिदों और मदरसों में नमाज अदा करना फिर से शुरू कर दिया है. कुछ लोग घर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं. स्थानीय समुदाय ने मांग की है कि प्रशासन एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जो धार्मिक आस्था और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाए रखे.

इतिहास और सुरक्षा में बैलेंस बनाने की चुनौती

बंकारा मस्जिद सिर्फ़ एक धार्मिक जगह नहीं है; यह विरासत को बचाने, लोगों की सुरक्षा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बैलेंस बनाने का भी काम करती है. मस्जिद अपने 136 साल के इतिहास की गवाह है, लेकिन एयरपोर्ट जैसे बहुत सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा और भविष्य में सुधार बहुत जरूरी हैं. यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस ऐतिहासिक विरासत और सुरक्षा जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने का कोई हल कैसे निकालता है.

Tags: Bankra Mosquekolkatawest bengal
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