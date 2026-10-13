महाराष्ट्र में फिर दोहराया 'केतन अग्रवाल' जैसा कांड... शादी तय होते ही बौखलाया प्रेमी, इंजीनियर गर्लफ्रेंड को बहाने से बुलाया और खाई में दे दिया धक्का!

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक बार फिर सनसनीखेज ‘केतन अग्रवाल’ जैसा खौफनाक कांड सामने आया है, जिसने हर किसी को दहला दिया है. महाराष्ट्र के भूदरगढ़ तहसील के शिवदाव-नायकवाड़ी इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसकी शादी किसी और जगह तय हो गई थी. इस रिश्ते के टूटने से बौखलाए आरोपी प्रेमी श्रीपाद ने प्रेमिका का फोन उठाना बंद करने पर उसे मिलने के बहाने बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. शुक्रवार को लड़की के गायब होने के बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने चालाक आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, जिसने पहले तो आत्महत्या का नाटक रचा लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

इसके बाद भूदरगढ़ पुलिस और सह्याद्री रेस्क्यू टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर खाई से तरन्नुम का शव बरामद कर लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग व मर्डर का मामला दर्ज कर आगे की लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है.

महाराष्ट्र में दोहराया गया ‘केतन अग्रवाल’ जैसा कांड

यह खौफनाक घटना उस पुराने और चर्चित ‘केतन अग्रवाल’ कांड की याद ताजा करती है, जहां प्यार में पागल एक शख्स ने खौफनाक कदम उठा लिया. तरन्नुम बशील नाइक और श्रीपाद दिनकर वादर पिछले पांच साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. लेकिन जब तरन्नुम के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह पक्की कर दी, तो यह बात श्रीपाद बर्दाश्त नहीं कर पाया. इस बात से नाराज होकर तरन्नुम ने उसके फोन उठाने बंद कर दिए, जिससे आरोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला.

मिलने के बहाने बुलाया और खाई में दिया धक्का

प्लान के तहत आरोपी श्रीपाद ने तरन्नुम को आखिरी बार मिलने के बहाने शिवदाव-नायकवाड़ी की वादी (खाई) के पास बुलाया. भोली-भाली तरन्नुम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्रेमी ही उसका कातिल बनने वाला है. जब दोनों वहां पहुंचे, तो उनके बीच तीखी बहस हुई और बौखलाए श्रीपाद ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण तरन्नुम की मौके पर ही मौत हो गई, और आरोपी वहां से फरार हो गया.

पुलिस के सामने किया सुसाइड का नाटक, फिर खुला राज

शुक्रवार को जब तरन्नुम घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जब जांच शुरू की और संदिग्ध श्रीपाद को हिरासत में लिया, तो वह पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार यह नाटक कर रहा था कि तरन्नुम ने खुद आत्महत्या की है. लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और कड़े सवालों के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने लड़की को खाई में धक्का दिया था.

रेस्क्यू टीम ने खाई से बरामद किया शव

सच्चाई सामने आते ही भूदरगढ़ पुलिस ने बिना वक्त गंवाए ‘सह्याद्री रेस्क्यू टीम’ की मदद से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. पुलिस और बचाव दल ने गहरी खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद तरन्नुम का शव बरामद किया. इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद पूरे इलाके में मातम और गुस्सा दोनों का माहौल है. पुलिस ने फिलहाल किडनैपिंग के मामले में अब हत्या (मर्डर) की धाराएं जोड़ दी हैं और आरोपी को अरेस्ट करके आगे की कानूनी जांच में जुटी हुई है.

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