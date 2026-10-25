Home > देश > चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, खरीदी महिंद्रा थार… फिर उन्हीं को पूजा में भी बुलाया, ऐसे खुली 19 साल के भतीजे की पोल!

चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, खरीदी महिंद्रा थार… फिर उन्हीं को पूजा में भी बुलाया, ऐसे खुली 19 साल के भतीजे की पोल!

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 19 साल के भतीजे ने चाचा के घर से 15 तोले सोना चुराकर महिंद्रा थार खरीदी. नई कार की पूजा में चाचा को बुलाया, तो खुल गया चोरी का राज.

By: Kajal Jain | Published: October 25, 2026 11:30:59 AM IST

चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, खरीदी महिंद्रा थार… फिर उन्हीं को पूजा में भी बुलाया, ऐसे खुली 19 साल के भतीजे की पोल!
चाचा के घर से चुराया 15 तोला सोना, खरीदी महिंद्रा थार… फिर उन्हीं को पूजा में भी बुलाया, ऐसे खुली 19 साल के भतीजे की पोल!


Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 19 साल के लड़के ने अपने ही चाचा के घर से करीब 15 तोले सोना चुरा लिया. इस चोरी के पैसों से उसने एक नई महिंद्रा थार कार खरीदी और मजे की बात तो यह है कि उसने अपनी गाड़ी की पूजा के लिए उसी चाचा को मेहमान बनाकर बुला लिया. हालांकि, चाचा को शक हुआ और पुलिस की पूछताछ में सच सामने आ गया, जिसके बाद आरोपी भतीजे और सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया.

चाचा के घर से चोरी किया 15 तोले सोना, खरीदी थार

कोल्हापुर जिले के पन्हाळा तहसील के सातवे गांव में रहने वाले 19 साल के समर पोपट चव्हाण ने अपने ही पड़ोसी और रिश्ते के चाचा उमेश मारुति चव्हाण के घर को निशाना बनाया. समर ने मौका देखकर घर से 15 तोले सोने के गहने चुरा लिए और गांव के ही एक सुनार संग्राम बाबासो मोरे के जरिए उन्हें 10 लाख रुपये में बेच दिया. इस सारे पैसों का इस्तेमाल करके उसने तुरंत एक नई महिंद्रा थार कार खरीद ली, जिसका युवाओं में बहुत क्रेज रहता है.

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चाचा को पूजा में भी बुलाया, ऐसे हुआ खुलासा

गाड़ी घर लाने के बाद समर ने धूमधाम से पूजा रखी और उसमें अपने चाचा उमेश चव्हाण को भी इनवाइट किया. पूजा में शामिल होने से पहले जब उमेश अपनी पत्नी के साथ पहनने के लिए गहने ढूंढने लगे, तो अलमारी से सोना गायब मिला. हैरानी की बात यह थी कि पास में ही रखी दादी मां की ज्वैलरी बिल्कुल सुरक्षित थी, जिससे परिवार को तुरंत समझ आ गया कि यह किसी बाहरी का नहीं बल्कि किसी करीबी का ही काम है.

पुलिस की सख्ती में उगला सच

इस घटना के बाद उमेश चव्हाण ने कोडोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो समर के पास अचानक इतनी बड़ी रकम आने और नई कार खरीदने पर शक गहरा गया. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो समर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी समर और चोरी का सोना खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार कर लिया है तथा गाड़ी और बचा हुआ सामान जब्त कर लिया है.

ये भी पढ़ें:- कर्नाटक के ‘दसरा जुलूस’ में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी… Viral पोस्टर और झांकी ने इंटरनेट पर छेड़ दी बहस!

Tags: Maharashtra News
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