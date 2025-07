‘वीडियो शूट करने की…’, खेलने वाला छोड़ो कोकाटे रमी गेम विवाद में विडियो बनाने वाले पर गिरेगी गाज, विधानसभा अध्यक्ष ने कर दी बड़ी मांग

Kokate Rummy Video Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे विवादों में घिर गए हैं। विधानसभा भवन में सत्र के दौरान मोबाइल पर रमी खेलते माणिकराव कोकाटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विपक्ष इस वीडियो पर तीखे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहा है। रमी मास्टर कृषि मंत्री किसान गारंटी भूलकर रमी खेल रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। अब वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होने मामले को लेकर जांच की मांग की है।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के विधानसभा के अंदर मोबाइल पर गेम खेलने वाले वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “मैंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी करूंगा। विधानसभा में इस तरह के वीडियो शूट करने की अनुमति नहीं है। यह विधानसभा का अपमान भी है। इस मामले में जांच होनी चाहिए।”

कृषि मंत्री के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि “कृषि मंत्री के वीडियो के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह घटना सदन के अंदर हुई। विधानमंडल का पूरा क्षेत्र राम कदम और राहुल नार्वेकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुझे पता है कि उन्होंने इसकी जाँच के आदेश भी दिए हैं। वहाँ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जाँच चल रही है। मैं अभी तक उनसे नहीं मिला हूँ।”

#WATCH | Mumbai | On viral video of Maharashtra agriculture minister Manikrao Kokate’s showing him playing a game on his mobile inside Assembly, Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar says, ” I have ordered a detailed inquiry into the matter. I will comment on the issue once… pic.twitter.com/OYf0n08ViG

— ANI (@ANI) July 25, 2025