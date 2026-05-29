कार की किस्त न देने पर ले ली दुल्हन की जान, दहेज के लिए दरिंदे बने ससुराल वाले

Koderma Dowry Death Case: झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच थाना इलाके के बगड़ो पंचायत के बरमसिया गांव में एक नई शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतका काजल परवीन की शादी करीब दो महीने पहले मोंसिर अंसारी से हुई थी. शुरुआती रिपोर्ट में यह मामला सुसाइड का लग रहा था, लेकिन उसके माता-पिता ने इसे दहेज हत्या बताया है. घटना के बाद उसके माता-पिता ने बरमसिया गांव में हंगामा किया. ससुराल वाले फरार हो गए हैं.

दो महीने पहले हुई थी शादी

मृतका के भाई सरफराज अंसारी ने बताया कि उसकी बहन काजल परवीन की शादी 31 मार्च 2026 को मुस्लिम रीति-रिवाज से बरमसिया निवासी मो. मंजूर के बेटे मोंसिर अंसारी से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले दहेज में स्कॉर्पियो की मांग करने लगे. आरोप है कि इस मांग को पूरा करने के लिए माता-पिता ने तीन लाख रुपये भी दिए थे.

स्कॉर्पियो की किस्त के लिए दबाव बनाया जा रहा था. परिवार का आरोप है कि तीन लाख रुपये देने के बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे. इसके बाद, उन्होंने स्कॉर्पियो की दूसरी किस्त देने के लिए और पैसे मांगे. सरफराज अंसारी ने कहा कि जब परिवार ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो उसकी बहन को लगातार परेशान किया जाने लगा. उन्होंने आरोप लगाया कि काजल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई.

ससुराल वाले फरार

घटना की सूचना मिलने के बाद डोमचांच पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बीच, मृतका के पति और ससुराल के अन्य लोग घटना के बाद से घर से फरार बताए जा रहे हैं, जिससे गांव में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

डोमचांच थाने का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा. पुलिस परिवार वालों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस बीच मृतक के मायके वाले इस घटना से बहुत गुस्से में हैं. परिवार ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और कड़ी सज़ा देने की मांग की है.

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