हरियाणा में मिली यूपी के 5 पुलिस वालों की लाश, कैसे गई जान? खुलासे के बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों के उड़े होश

KMP Expressway Accident: हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के पांच जवानों की जान चली गई. हादसा कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर धुलावट टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (HR 31V 7550) आगे चल रही एक अन्य गाड़ी से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो में सवार सभी पांच पुलिसकर्मी बुरी तरह अंदर फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मौके पर पहुंचे बचाव दल

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से किसी आरोपी की तलाश में जा रही थी. इसी दौरान ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी असंतुलित होकर आगे चल रहे वाहन से जा भिड़ी.

कहां के थे पुलिसकर्मी?

मृतकों में सब-इंस्पेक्टर मोहित कुमार यादव (कन्नौज), सत्यभान सिंह (कासगंज), अशोक कुमार (बांदा) और प्रदीप कुमार (रायबरेली) की पहचान हो चुकी है, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी की पहचान अभी नहीं हो पाई है. मौके से बरामद आईकार्ड से पुष्टि हुई कि सभी जवान यूपी पुलिस में तैनात थे.

तावडू सदर थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि शवों को बाहर निकालने में काफी समय लगा. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है.