Kishtwar: ‘शहीदों के शव डंपर में लाए गए’ रो पड़ीं BJP विधायक शगुन परिहार, पुलिस अधिकारियों को लगाई जबरदस्त फटकार

BJP MLA Shagun Parihar: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPO) की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. ड्यूटी के दौरान लापता हुए दोनों जवानों के शव गोलियों से छलनी हालत में जंगल में मिले थे. इस घटना के बाद उस समय विवाद और बढ़ गया, जब भाजपा विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को सम्मानजनक तरीके से लाने के बजाय डंपर ट्रक में रखकर गांव पहुंचाया गया. इस मामले को लेकर विधायक पुलिस अधिकारियों के सामने भावुक हो गईं और उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की.

शगुन परिहार ने उठाए सवाल?

ANI के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान किश्तवाड़ से BJP MLA शगुन परिहार ने सवाल किया कि अगर अधिकारी शहीद सैनिकों के शवों के साथ सम्मान से पेश नहीं आ सकते, तो अगर वे आतंकवादियों के हाथ लग गए तो उनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक बेटी अपने पिता को खोने के बाद पिछले तीन दिनों से रो रही है, लेकिन अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की. MLA ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से संपर्क करने और दिल्ली में अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाने के बाद ही मौके पर पहुंचे.

#WATCH | Kishtwar: While interacting with the police personnel regarding the mortal remains of two missing SPOs recovered in Kishtwar, BJP MLA from Kishtwar, Shagun Parihar, says, “… It has been three days… If an officer allows our mortal remains to be treated with indignity, what do you think the terrorists will do to them?… I keep thinking of that daughter who has been weeping for the last three days… A daughter who lost her father—she came here today, three days later, and only after the LG himself asked her… You didn’t even show up here until we approached the Lieutenant Governor—until we knocked on the doors of the authorities in Delhi… You brought the bodies of our people here in a dumper truck…” (14.11) — ANI (@ANI) November 15, 2026

ड्यूटी के दौरान दोनों SPO लापता हो गए

यह घटना बुधवार दोपहर को हुई जब किश्तवाड़ के मारवाह इलाके के देहरना जंगल में गोलियों की आवाज सुनी गई. इसके बाद, दो SPO, रशपाल सिंह और बॉबी चंद लापता हो गए. सुरक्षा बलों ने उनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. उनके शव गुरुवार सुबह दच्छन जंगल में बरामद किए गए, जो उस जगह से लगभग दो किलोमीटर दूर है जहां वे गायब हुए थे.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों सैनिकों के शरीर पर कई गोलियों के घाव थे. उनके सर्विस हथियार भी मौके से गायब थे. बताया जा रहा है कि दोनों सैनिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के थे और बसनान में तैनात आर्मी यूनिट की जगह लेने जा रहे थे. सिक्योरिटी फोर्स हमले की जांच कर रही है, उन्हें आतंकी साजिश का शक है.

कियार गांव में अंतिम संस्कार हुआ

शुक्रवार को दच्छन इलाके के कियार गांव में दोनों सैनिकों का अंतिम संस्कार हुआ. MLA शगुन परिहार और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा भी मौजूद थे. दोनों नेताओं ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. हालांकि, शवों को डंपर में ले जाने के आरोप ने प्रशासन और पुलिस के इंतज़ाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवारों ने CBI जांच की मांग की

मृत सैनिकों के परिवारों ने घटना की CBI जांच और कथित सुरक्षा चूक के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की मांग की है. उन्होंने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की भी अपील की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, 2000 से 2004 के बीच कियार गांव और आस-पास के इलाकों में कम से कम 10 लोग मारे गए थे. लंबे समय की शांति के बाद, दो सैनिकों की हत्या ने एक बार फिर गांववालों में डर पैदा कर दिया है. सिक्योरिटी फोर्स अभी हमलावरों की तलाश कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.