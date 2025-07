Kirti Krishna Child Hospital Fire: हरदोई के चाइल्ड हॉस्पिटल में धधकी आग से हड़कंप, यूं मौत के मुंह से निकाले गए मरीज, देखें भयावह Video

Kirti Krishna Child Hospital Fire: उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के एक शिशु चिकित्सालय में बुधवार को आग लग गई, जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन समय रहते सूझबूझ और बचाव कार्यों ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। कीर्ति कृष्ण शिशु चिकित्सालय में हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

आग लगने की घटना दोपहर में उस समय हुई जब अस्पताल के बेसमेंट से अचानक धुआँ उठने लगा। यह देखकर मरीज़ों, बच्चों और उनके तीमारदारों में भगदड़ मच गई। अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। साथ ही स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए।

