Kiren Rijiju on Parliament Session: संसद में लंबित सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दोबारा बुलाने की तैयारी की है. इसके तहत लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर 2026 और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर 2026 से फिर शुरू हो सकती है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी गुरुवार 26 नवंबर 2026 को देते हुए बताया कि दोनों सदनों की बैठकें 3 दिसंबर तक चल सकती हैं.

किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया X पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने माननीय स्पीकर, लोकसभा और माननीय चेयरमैन, राज्यसभा से अनुरोध किया है कि वे ज़रूरी सरकारी काम निपटाने के लिए क्रमशः सोमवार, 30 नवंबर, 2026 को लोकसभा और बुधवार, 2 दिसंबर, 2026 को राज्यसभा फिर से बुलाएं. काम की ज़रूरतों को देखते हुए, दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर, 2026 को खत्म हो सकती है.

The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026

महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर फोकस

संसद को फिर से बुलाने की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन से जुड़े कानूनों को लेकर अटकलें तेज हैं. माना जा रहा है कि सरकार इन मुद्दों पर कार्रवाई कर सकती है. हालांकि, किरेन रिजिजू ने अपने बयान में किसी खास कानून का जिक्र नहीं किया.

100 से ज़्यादा दिनों तक मानसून सेशन जारी

गौरतलब है कि संसद का मानसून सेशन 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था. इसके बावजूद, दोनों सदनों को स्थगित नहीं किया गया. नतीजतन, मानसून सेशन औपचारिक रूप से 100 से ज़्यादा दिनों तक जारी रहा. अब, सरकार ने ज़रूरी काम पूरा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है.