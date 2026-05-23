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मुसलमानों के किस मुद्दे पर भिड़ गए ओवैसी-रिजिजू? क्या मुस्लिमों से छिन जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा

Kiren Rijiju Owaisi Clash: भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

By: Sohail Rahman | Published: May 23, 2026 4:23:22 PM IST

किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच जबरदस्त टक्कर
किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच जबरदस्त टक्कर


Kiren Rijiju Owaisi Clash: भारत में अब इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है या नहीं? इसी मुद्दे पर एआईएमआईएम (AIMIM) सांसद असदुद्दीन औवेसी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मुस्लिम आबादी की तुलना पारसी समुदाय से की. इस पर तीखा जवाब देते हुए ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मुसलमानों को मिले मौलिक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया.

दरअसल, एक सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि अगर हम भारत में मुस्लिम आबादी को एक अलग राष्ट्र के तौर पर देखें तो यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होगा. वहीं दूसरी ओर पारसी की आबादी को देखें तो उसकी आबादी लगभग 52,000 है. जिसकी आबादी एक कस्बा और गांव के बराबर है. इस असमानता के बावजूद पारसी और मुस्लिम दोनों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है.

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किरेन रिजिजू ने दिया तर्क

इसके अलावा, उन्होंने आगे तर्क दिया कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी फंडिंग और सहायता में ज़्यादा हिस्सा मिलता है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदुओं को जो भी लाभ मिलता है वो देश में मौजूद सभी अल्पसंख्यकों को भी मिलते हैं. लेकिन अल्पसंख्यकों को मिलने वाला लाभ हिंदुओं को नहीं मिलता है.

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ओवैसी ने दिया जवाब

रिजिजू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधा सा गणितीय सवाल पूछा. दरअलल ओवैसी ने हिंदुओं और मुसलमानों की बीच तुलना करते हुए कहा कि कौन सी बड़ी है 79.8 प्रतिशत या 14 प्रतिशत? यदि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय हैं तो स्वाभाविक रूप के गैर हिंदू समूह एक अल्पसंख्यक समुदाय है. इसके अलावा, ओवैसा ने आरोप लगाया कि मंत्री जी मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश में दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं.

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ओवैसी के बयान पर रिजिजू का पलटवार

ओवैसी का ये बयान सामने आने पर ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई. जिसमें उन्होंने ओवैसी को भारत में ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता करार दिया. इसके अलावा, रिजिजू ने कहा कि भारत में हर धर्म फल-फूल रहा है. लेकिन प्रतिशत के लिहाज से हिंदुओं और पारसियों की आबादी में प्रतिशत के हिसाब से भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

Tags: Asaduddin OwaisiKiren Rijiju
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