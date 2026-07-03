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Himachal Pradesh Weather: किन्नौर में बादल फटा, भारी बारिश से प्रदेश में जन-जीवन व्यस्त, कई इलाकों में यातायात प्रभावित, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Himachal Pradesh Today Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है और भारी बारिश से कई स्थानों पर तबाही मच गई है. मौसम विभाग ने कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 11:20:09 AM IST

weather in Himachal pradesh
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Himachal Pradesh Today Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है और भारी बारिश से कई स्थानों पर तबाही मच गई है. किन्नौर में बादल फट गया जिससे मीरू नाले में बाढ़ आ गई और NH-5 ठप हो गया. इसके अलावा लाहौल में पत्थर गिरने से एचआरटीसी बस कंडक्टर की मौत भी हो गई.

मौसम विभाग ने कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आगे के दिनों में भी भयंकर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गयी है. 

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हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है. राज्य के एक से दो जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. कई इलाकों में 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान आने और बिजली कड़कने की भी संभावना है. बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है. 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में आज तेज से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन और लाहौल स्पीति में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और आने-जाने वाले लोगों को खराब मौसम से सावधान रहने के लिए कहा है.

जन-जीवन हुआ अस्त-व्यस्त 

हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की वजह से जन-जीवन प्रभावित हो गया है. कई जगहों पर ट्रांसफॉर्मर बंद कर दिया गया है, जिससे बिजली नहीं है. इसके अलावा भारी बारिश से यातायात भी प्रभावित हो गया है. लैंडस्लाइड की भी समस्या हो सकती है. जो लोग इस समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, वो कोशिश करें कि मानसून के सीजन में वहां न जाएं. 

Tags: himachal pradeshHimachal Pradesh Weatherimd news
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