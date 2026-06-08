Home > देश > चार कंधों पर नहीं इस तरह जाती है शव यात्रा, मौत के बाद आधी रात को करते हैं ये काम; जानें किन्नरों के अंतिम संस्कार का रहस्य

चार कंधों पर नहीं इस तरह जाती है शव यात्रा, मौत के बाद आधी रात को करते हैं ये काम; जानें किन्नरों के अंतिम संस्कार का रहस्य

Transgender Funeral Rituals: किन्नर मानते हैं कि मरने वाले की आत्मा ज़िंदगी के दुखों से आज़ाद हो गई है. इस दौरान, वे अपने देवता इरावन की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुज़री हुई आत्मा दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न ले.

By: Divyanshi Singh | Published: June 8, 2026 4:21:22 PM IST

किन्नरों की शव यात्रा क्यों रखी जाती है गुप्त?
किन्नरों की शव यात्रा क्यों रखी जाती है गुप्त?


Transgender Funeral Rituals: समाज में इंसानियत के सिर्फ़ दो पहलुओं पर अक्सर बात होती है. ये हैं मर्द और औरत. लेकिन, भगवान ने इंसानियत का एक तीसरा रूप भी बनाया है, जिसे किन्नर के नाम से जाना जाता है. समाज का एक बड़ा हिस्सा इनसे दूरी बनाए रखता है, लेकिन किन्नर कई शुभ मौकों पर देखे जाते हैं. उनके आशीर्वाद को बहुत असरदार माना जाता है, लेकिन लोग उनके श्राप से भी डरते हैं.

किन्नर समुदाय में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग अभी भी नहीं जानते हैं. इन्हीं रहस्यों में से एक है किन्नर अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं. किन्नर समुदाय में अंतिम संस्कार को सीक्रेट रखा जाता है. उन्हें जलाने के बजाय दफ़नाया जाता है. इसके अलावा, किन्नरों का अंतिम संस्कार आधी रात को किया जाता है.

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चार कंधों पर नहीं जाता है शव

किन्नरों का अंतिम संस्कार अलग होता है. कहा जाता है कि किन्नरों के शव को चार कंधों पर नहीं, बल्कि खड़े होकर ले जाया जाता है. किन्नरों के अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार को सीक्रेट रखने के पीछे एक हैरान करने वाली मान्यता है. कहा जाता है कि अगर कोई अंतिम संस्कार या किन्नर की लाश देख ले, तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में हो सकता है. किन्नर, किन्नर की मौत पर दुख नहीं मनाते, बल्कि जश्न मनाते हैं.

एक हफ़्ते का व्रत

किन्नर मानते हैं कि मरने वाले की आत्मा ज़िंदगी के दुखों से आज़ाद हो गई है. इस दौरान, वे अपने देवता इरावन की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुज़री हुई आत्मा दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न ले. अंतिम संस्कार के बाद किन्नर समुदाय एक हफ़्ते का व्रत भी रखता है और मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है.

नहीं जलाया जाता है शव

हिंदू धर्म में दाह संस्कार की परंपरा है लेकिन किन्नरों के शवों को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफ़नाया जाता है. किन्नर अंतिम संस्कार से पहले शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं. वे इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि शरीर किसी भी बंधन से आज़ाद हो, ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके. गरुड़ पुराण के अनुसार, किन्नरों को यक्षों और गंधर्वों के बराबर दर्जा दिया गया है.

Tags: Transgender Funeral
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