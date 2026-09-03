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Odisha News: मंदिर के गर्भगृह में 12 फीट का किंग कोबरा! पुजारी ने खोला दरवाजा तो देखते ही अटक गईं सांसें

Odisha News: ओडिशा के गंजाम जिले में एक मंदिर के अंदर 12 फीट का विशालकाय किंग कोबरा देखने के बाद पुजारी के होश उड़े. उसके बाद जैसे ही मंदिर में किंग कोबरा दिखने की खबर सामने आई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 4:54:16 PM IST

ओडिशा के गंजाम जिले में मंदिर के गर्भगृह में मिला 12 फीट का किंग कोबरा
ओडिशा के गंजाम जिले में मंदिर के गर्भगृह में मिला 12 फीट का किंग कोबरा


King Cobra Found in Temple: ओडिशा (Odisha News) के गंजाम जिले में एक मंदिर के अंदर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पूजा के लिए पहुंचे पुजारी को मंदिर के भीतर करीब 12 फीट लंबा किंग कोबरा दिखाई दिया. विशाल सांप को देखते ही पुजारी के होश उड़ गए और उन्होंने बिना अंदर गए तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार शाम की है. चिकिटी ब्लॉक के पीछे स्थित रतनेई मंदिर में शाम की पूजा की तैयारी के लिए पुजारी पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, उनकी नजर अंदर मौजूद विशालकाय सांप पर पड़ी. सांप को देखते ही पुजारी पीछे हट गए और तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलते ही चिकिटी वन विभाग के निर्देश पर स्थानीय स्नेक हेल्पलाइन के सदस्य रामचंद्र साहू और जगन्नाथ साहू मौके पर पहुंचे. दोनों ने बेहद सावधानी के साथ सांप को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद विशाल सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया.

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रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया

मंदिर परिसर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्नेक हेल्पलाइन के सदस्यों ने विशेष सावधानी बरती. धार्मिक स्थल की मर्यादा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जूतों के ऊपर बोरे भी पहन रखे थे. साथ ही सांप के संभावित हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी सावधानी बरती गई. रेस्क्यू के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला. आमतौर पर सांपों से जुड़ी घटनाओं में बीन की धुन की चर्चा होती है, लेकिन यहां विशाल किंग कोबरा ढोल की आवाज पर अपनी नजरें टिकाए दिखाई दिया. मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य काफी हैरान करने वाला था.

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स्नेक हेल्पलाइन की टीम ने की पुष्टि

स्नेक हेल्पलाइन की टीम ने पुष्टि की कि मंदिर से रेस्क्यू किया गया सांप करीब 12 फीट लंबा किंग कोबरा था. उसे सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया. मंदिर के भीतर इतने बड़े और जहरीले सांप की मौजूदगी की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, समय रहते स्नेक हेल्पलाइन की टीम के पहुंचने और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

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Tags: Odisha News
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