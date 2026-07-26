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युद्ध के बाद वीरान हुई थी किलोंग मंडी, 60 साल बाद फिर लौट रही रौनक; कभी कारोबार से गुलजार रहती थी सरहद

Keylong Mandi: चमोली की नीति घाटी में स्थित किलोंग मंडी कभी भारत-तिब्बत व्यापार का प्रमुख केंद्र थी, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद यह पूरी तरह वीरान हो गई. अब सीमा दर्शन योजना, बेहतर सड़क संपर्क और प्रशासनिक अनुमति की व्यवस्था के बाद यह ऐतिहासिक स्थल फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 2:12:10 PM IST

भारत-चीन युद्ध ने उजाड़ दी थी किलोंग मंडी
भारत-चीन युद्ध ने उजाड़ दी थी किलोंग मंडी


Keylong Mandi: उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में भारत-चीन सीमा के निकट स्थित किलोंग मंडी कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी. यहां दूर-दूर से व्यापारी ऊन, नमक, जड़ी-बूटियां और अन्य सामान लेकर पहुंचते थे. लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद सीमापार व्यापार बंद हो गया और यह ऐतिहासिक मंडी वीरान हो गई. अब करीब छह दशक बाद सीमा दर्शन योजना और बेहतर सड़क संपर्क के चलते किलोंग मंडी एक बार फिर चर्चा में है. प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह स्थान पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है.

भारत-तिब्बत व्यापार की सबसे अहम मंडियों में थी किलोंग मंडी

1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले किलोंग मंडी भारत-तिब्बत व्यापार का प्रमुख केंद्र थी. सीमांत क्षेत्रों के व्यापारी कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा कर यहां पहुंचते थे. तिब्बत से आने वाले व्यापारी भी इसी मार्ग का उपयोग करते थे. इस मंडी में ऊन, नमक, जड़ी-बूटियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था. उस दौर में यह स्थान सीमावर्ती व्यापार की जीवनरेखा माना जाता था.

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युद्ध के बाद थम गई व्यापारिक गतिविधियां

वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह बंद हो गया. इसके साथ ही किलोंग मंडी की चहल-पहल भी खत्म हो गई. कभी व्यापारियों से गुलजार रहने वाला यह इलाका धीरे-धीरे वीरान हो गया और इतिहास के पन्नों तक सीमित होकर रह गया.

मखमली बुग्यालों के बीच बसी है ऐतिहासिक मंडी

किलोंग मंडी आज भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है. चारों ओर फैले मखमली बुग्याल, विशाल समतल मैदान, ऊंचे पर्वत और शांत वातावरण इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. माना जाता है कि इसी विस्तृत समतल क्षेत्र के कारण पूर्वजों ने इसे व्यापारिक मंडी के रूप में विकसित किया था.

सीमा दर्शन योजना से बढ़ी पहुंच

भारत सरकार की सीमा दर्शन योजना और सड़क संपर्क बेहतर होने के बाद अब किलोंग मंडी तक पहुंच पहले की तुलना में आसान हो गई है. प्रशासन से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कर सकते हैं. नीति गांव से लगभग 35 किलोमीटर आगे स्थित इस क्षेत्र तक जाने के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है.

पूर्वजों की विरासत से जुड़ रहे स्थानीय लोग

इन दिनों सीमांत क्षेत्र के लोग भी अपने पूर्वजों की यादों को संजोने के लिए किलोंग मंडी पहुंच रहे हैं. स्थानीय निवासी लक्ष्मण फरकिया बताते हैं कि उनके पूर्वज भारत-तिब्बत व्यापार के दौरान इसी मार्ग से तिब्बत जाते थे और वहां से नमक सहित कई वस्तुएं भारत लेकर आते थे. बचपन से इस ऐतिहासिक मंडी के बारे में सुनते आए लक्ष्मण फरकिया को अब पहली बार यहां आने का अवसर मिला है.

कैलाश-मानसरोवर यात्रा का भी था प्रमुख मार्ग

स्थानीय लोगों के अनुसार, किलोंग मंडी से आगे लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर नीति पास स्थित है. वर्ष 1962 से पहले यही मार्ग कैलाश-मानसरोवर यात्रा का भी प्रमुख रास्ता हुआ करता था. भारत-चीन युद्ध के बाद यह मार्ग भी बंद हो गया, जिससे इस क्षेत्र का धार्मिक और व्यापारिक महत्व प्रभावित हुआ.

भारतीय सेना की निगरानी में सुरक्षित है पूरा इलाका

सीमा से सटे इस संवेदनशील क्षेत्र में आज भी भारतीय सेना की निगरानी रहती है. सुरक्षा कारणों से यहां जाने के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक है. इससे एक ओर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो दूसरी ओर नियंत्रित तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है.

इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम

आज किलोंग मंडी केवल एक पुरानी व्यापारिक मंडी नहीं, बल्कि भारत-तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों, सीमांत संस्कृति और पूर्वजों की विरासत की जीवंत पहचान बन चुकी है. प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व का यह संगम इसे उत्तराखंड के प्रमुख विरासत स्थलों में शामिल करता है.

Tags: india tibet tradekeylong mandi
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