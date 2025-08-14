Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव भी लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? लालू यादव से मिलकर लिया आशीर्वाद, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज!

Khesari Lal Yadav met Lalu Yadav: बिहार की राजधानी पटना में री सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में राजद नेता तेजस्वी यादव से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से भोजपुसोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगने लगे कि क्या खेसारी लाल यादव आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं?

वहीँ खेसारी लाल यादव से जब इस बावत सवाल किया गया तब उन्होंने इसपर साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल तेजस्वी यादव का आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, “हम बस प्यार जताने और प्यार लेने आए थे। फिलहाल हम फिल्मों और गानों में ही अपनी पहचान बना रहे हैं। बिहार के लिए जो भी सही होगा, जनता उसे तय करेगी।”

तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर खेसारी का विचार

वहीँ जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। खेसारी लाल ने इसपर कहा, “बिल्कुल, तेजस्वी यादव बिहार के लिए अच्छे नेता हैं। उन्हें सत्ता में आना चाहिए। मैं तो मुंबई में रहता हूं, बिहार की जनता ही बेहतर जानती है कि कौन प्रदेश के लिए सही काम कर रहा है। मैंने उनसे परिवार और उनके अनुभव के बारे में बातचीत की और साथ ही लालू यादव का आशीर्वाद भी लिया।”

क्या चुनाव लड़ेंगे खेसारी लाल यादव?

इसके बाद भविष्य में चुनाव लड़ने को लेकर खेसारी ने स्पष्ट कहा कि अभी वह केवल कलाकार और हीरो हैं। उन्होंने कहा, “आज मैं कलाकार हूं, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। फिलहाल मेरा ध्यान फिल्मों और संगीत पर है। बिहार की जनता और नेता अपना काम कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं।”

मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर खेसारी की राय

बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीति गर्माई हुई है। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो सही है उसका समर्थन और जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गलत को गलत कहना भी जरूरी है।

