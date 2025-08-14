Home > देश > Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन,

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 20:06:20 IST

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन
Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

नई दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट 

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर की डल झील में आयोजित किए जाएंगे । हिमालयन किंगफिशर को गुरुवार को श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया। 
पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स इस साल मई में दीव में आयोजित किए गए थे। KIWSF का आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के सहयोग से किया जाएगा।

Shibu Soren: श्राद्ध भोज के लिए नेमरा तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी हो सकते है शामिल

J&K में लगातार खेलो इंडिया के तहत आयोजन 

मार्च में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के हिमपात मुकाबलों की मेजबानी के बाद, यह जम्मू और कश्मीर के लिए दूसरा खेलो इंडिया आयोजन होगा। KIWSF में पदक स्पर्धाओं के रूप में नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग शामिल होंगे।  प्रदर्शन कार्यक्रमों में वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस शामिल होंगी। इस आयोजन के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीटों के श्रीनगर पहुँचने की उम्मीद है।

जम्मू और कश्मीर के युवा सेवा एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा और ज़दीबल के विधायक (MLA), तनवीर सादिक ने शुभंकर और लोगो जारी किया। इस अवसर पर खेलों की आधिकारिक किट का भी अनावरण किया गया।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का रंगीन शुभंकर, हिमालयन किंगफिशर, खेलों में रोमांच, प्रकृति और प्रतिस्पर्धा की भावना का प्रतीक है। अपने गहरे नारंगी और नीले रंग के साथ, यह कश्मीर की ऊर्जा, शांति और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रतीक से बढ़कर, यह इस उत्सव का राजदूत है, जो देश भर में पर्यावरण-अनुकूल खेलों, पर्यटन और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

फेस्टिवल में खास 

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लोगो कश्मीर के सार को दर्शाता है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरी डल झील पर शिकारा तैरता हुआ दिखाई देता है।  इसकी शांत झलक कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाती है, जबकि खेलो इंडिया के रंग परंपरा, प्रकृति और खेल की ऊर्जा को एक साथ लाते हैं।
सादिक ने कहा, “गुलमर्ग पहले ही देश की शीतकालीन खेलों की राजधानी बन चुका है, और अब डल झील भारत का जल क्रीड़ा केंद्र बन जाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए गर्व का क्षण है।”

Hardoi Awareness Camp: नशा उन्मूलन व महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन
Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन
Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन
Khelo India: खेलो इंडिया के तहत पहली बार श्रीनगर के डल झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?