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Khatu Shyamji: खाटूश्यामजी जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! 30 घंटे बंद रहेंगे बाबा के पट, इस समय मिलेंगे दर्शन

Khatushyamji Temple Closed News: बाबा श्याम के दरबार में दर्शन की आस लेकर खाटूधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप 8 या 9 सितंबर को खाटूश्यामजी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मंदिर के पट बंद रहने का समय जरूर नोट कर लें. विशेष पूजा और बाबा श्याम के तिलक शृंगार के चलते करीब 30 घंटे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 8, 2026 6:31:37 PM IST

खाटूश्यामजी जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! 30 घंटे बंद रहेंगे बाबा के पट.
खाटूश्यामजी जाने से पहले पढ़ लें ये खबर! 30 घंटे बंद रहेंगे बाबा के पट.


Khatushyamji Temple Closed News: बाबा श्याम के दरबार में दर्शन की आस लेकर खाटूधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप 8 या 9 सितंबर को खाटूश्यामजी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मंदिर के पट बंद रहने का समय जरूर नोट कर लें. विशेष पूजा और बाबा श्याम के तिलक शृंगार के चलते करीब 30 घंटे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे. ऐसे में बिना जानकारी के खाटूधाम पहुंचने पर भक्तों को निराश होकर लौटना पड़ सकता है.

8 सितंबर रात से बंद हो जाएंगे मंदिर के पट

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, 8 सितंबर 2026, मंगलवार की रात 10 बजे शयन आरती के बाद बाबा श्याम के मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद 9 सितंबर यानी बुधवार को पूरे दिन भक्तों को बाबा के दर्शन नहीं मिलेंगे. मंदिर में इस दौरान बाबा श्याम का विशेष तिलक शृंगार और धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, मंदिर की परंपरा के तहत बाबा श्याम का विशेष तिलक शृंगार किया जाता है. यह प्रक्रिया मंदिर की परंपरा का हिस्सा मानी जाती है और इसे विधि-विधान के साथ संपन्न किया जाता है.

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बाबा श्याम के मस्तक पर लगेगा चंदन का लेप

तिलक श्रृंगार के दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर विशेष रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है. मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना और श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होती है. इस धार्मिक अनुष्ठान में मंदिर के पुजारी और सेवादार ही शामिल होते हैं. चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है, इसलिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट बंद रखे जाते हैं. भक्तों से भी अपील की गई है कि वे मंदिर पहुंचने से पहले दर्शन का निर्धारित समय जरूर देख लें.

10 सितंबर सुबह 4:30 बजे फिर खुलेंगे पट

करीब 30 घंटे बाद 10 सितंबर 2026, गुरुवार सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे. इसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. यानी 8 सितंबर रात 10 बजे से 10 सितंबर सुबह 4:30 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे. खासकर 9 सितंबर को खाटूधाम जाने वाले भक्त इस बात का ध्यान रखें.

कौन हैं बाबा श्याम, जिन्हें कहते हैं ‘हारे का सहारा’?

बाबा श्याम की महिमा भक्तों के बीच बेहद खास मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, बाबा श्याम को महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक से जोड़ा जाता है. बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बताए जाते हैं. कथा के अनुसार, महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने का संकल्प लिया था. भगवान श्रीकृष्ण ने उनकी शक्ति और युद्ध कौशल को देखते हुए उनसे शीश दान मांग लिया. बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया.

उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने वरदान दिया कि कलियुग में बर्बरीक ‘श्याम’ नाम से पूजे जाएंगे और जरूरतमंदों तथा हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे. यही वजह है कि आज लाखों श्रद्धालु उन्हें श्रद्धा से ‘हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा’ कहते हैं.

Tags: DharmKhatuShyamJireligion news
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