PM-CM को जेल भेजने वाले बिल को लेकर फिर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे , उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर लगाया बड़ा आरोप, अब मचेगा सियासी घमासान!

PM-CM को जेल भेजने वाले बिल को लेकर फिर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे , उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर लगाया बड़ा आरोप, अब मचेगा सियासी घमासान!

Mallikarjun Kharge: इस विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को अगर किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 23, 2025 21:28:00 IST

Mallikarjun Kharge: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार (23 अगस्त, 2025) को 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास चला गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।

130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा?

 राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर (IT) मामलों में कई लोग फंसे हुए हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC) और सिविल प्रक्रिया संहिता किस काम की? क्या बीते 75 सालों से चले आ रहे कानून बेकार हैं?”

उन्होंने कहा, “आपको यह विधेयक सभी की सहमति से लाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय विपक्ष को डराने और गठबंधन दलों को साथ लेने की कोशिश की जा रही है। इसका इस्तेमाल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी होने वाला है।” सरकार ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सभी को कानून के दायरे में लाने के लिए एक विधेयक पेश किया।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में संविधान का 130वाँ संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को अगर किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा।

सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक का विपक्ष ने किया विरोध

केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का विपक्षी भारत गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस, सपा, शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों ने इस विधेयक की संवैधानिकता पर सवाल उठाए और सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। हालाँकि, अब संविधान में 130वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। जहाँ इस विधेयक के सभी प्रावधानों पर गहन चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसे पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

