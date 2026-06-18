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जिसे खान ने बताया था इनकम टैक्स ऑफिसर, वह निकला MR; विपिन सर के दावे से बिहार में हड़कंप

Khan Sir vs Vipin Sir Controversy:अपने वीडियो में विपिन सर ने खान सर के क्लासरूम का एक वीडियो क्लिप दिखाया. क्लिप में खान सर सोमनाथ तिवारी नाम के एक युवक को स्टेज पर बुलाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और भीड़ की तालियों के बीच उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावरफुल ऑफिसर बताते हैं

By: Divyanshi Singh | Published: June 18, 2026 6:07:59 PM IST

खान सर बनाम विपिन सर विवाद
खान सर बनाम विपिन सर विवाद


Khan Sir vs Vipin Sir Controversy: पटना के दो मशहूर टीचर खान सर (खान ग्लोबल स्टडीज़) और रोशन आनंद (ज्ञान बिंदु GS एकेडमी) के बीच चल रहे पावर स्ट्रगल के बीच मैथ मस्ती कोचिंग इंस्टिट्यूट के हेड विपिन यादव भी चर्चा में हैं. वे अक्सर खान सर की बुराई करते हुए वीडियो या बयान जारी करते रहते हैं. इसी सिलसिले में उनका एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में विपिन सर ने खान सर पर फर्जी टॉपर दिखाकर करोड़ों रुपये ऐंठने, नए बैच बेचने के लिए रिजल्ट खरीदने और TRP और व्यूज़ के लिए नेशनल चैनलों पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

MR को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया

अपने वीडियो में विपिन सर ने खान सर के क्लासरूम का एक वीडियो क्लिप दिखाया. क्लिप में खान सर सोमनाथ तिवारी नाम के एक युवक को स्टेज पर बुलाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और भीड़ की तालियों के बीच उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावरफुल ऑफिसर बताते हैं. इस वीडियो के बारे में विपिन सर ने कहा, “खान सर, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, न ही हमारा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है. लेकिन, आपने जो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर का नाटक किया था, उसे सामने लाना ज़रूरी था. जिस लड़के को आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर पेश किया, वह असल में मैनकाइंड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) है.”

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विपिन सर ने आगे कहा कि क्योंकि सोमनाथ फॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट पहनता है, तो खान सर ने सोचा होगा, “चलो इसे स्टेज पर बुलाते हैं, और स्टूडेंट्स सोचेंगे, ‘देखो, कितना अच्छा और तहज़ीब वाला स्टूडेंट ऑफिसर बन गया है.'” इस कहानी की सच्चाई साबित करने के लिए, विपिन सर ने सोमनाथ तिवारी का पूरा पता भी सबके सामने बता दिया. सोमनाथ झारखंड के देवघर ज़िले के चिकधनिया गाँव का रहने वाला है.

RO वाला वीडियो किया प्राइवेट

नकली RO वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया था. विपिन सर ने कहा, “पहले, आपने अपने चैनल पर एक नकली RO (रेवेन्यू ऑफिसर) का वीडियो अपलोड किया था. वह लड़का कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक साधारण प्राइवेट कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर था. जब मैंने सच बताया, तो आप घबरा गए और उस वीडियो को अपने चैनल पर प्राइवेट कर दिया. लेकिन चिंता मत करो, इस बार इनकम टैक्स वीडियो डिलीट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे पहले ही डाउनलोड कर लिया है.”

विपिन सर ने आरोप लगाया कि सफलता की कहानियाँ दूर-दूर से इकट्ठा की जाती हैं. जब कोई बाहरी आदमी यह कहकर आता है कि वह खान सर का पुराना स्टूडेंट है और अब ऑफिसर बन गया है, तो खान सर तुरंत उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं, “देखो, इसने यहीं से पढ़ाई की और इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया. तुम अगला बैच भी खरीद लो, नया बैच आ रहा है.”

एडमिशन के लिए करते हैं ये काम

विपिन सर ने आरोप लगाया कि खान सर की टीम के पास पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार है. जैसे ही खान ऑनलाइन क्लास के दौरान ’16 + 2 = 18′ जैसी कोई आसान सी बात समझाते हैं, पहले से तैयार स्टाफ मेंबर एक नकली ऑफिसर को सीन में ले आता है. स्टूडेंट्स इमोशनल होकर तालियां बजाते हैं, जिससे नए एडमिशन में तेज़ी आती है.

टीवी पर खान की कहानियों को बिज़नेस स्टंट बताते हुए, विपिन ने नेशनल टेलीविज़न पर खान की कहानियों पर भी हमला किया. अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC), ‘द कपिल शर्मा शो’ और जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उनके आने का ज़िक्र करते हुए, विपिन ने कहा कि खान ने खुद को मसीहा और दूसरों को माफिया बताकर बिहार को बदनाम किया है. विपिन ने कहा कि KBC में अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खान दावा करते हैं कि एजुकेशन माफिया ने उन पर बम फेंका क्योंकि उनकी फीस बहुत कम है.

विपिन ने कहा कि कपिल शर्मा और शुभंकर मिश्रा के शो में आकर खान झूठ बोलते हैं कि उन पर आठ या दस बम फेंके गए. अगर यह सच होता, तो उन्होंने एक भी एजुकेशन माफिया का नाम क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स और फंडरेज़र के बीच एक छोटी सी झड़प के दौरान एक-दो बम चले थे, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स की हमदर्दी पाने और उन्हें अपनी क्लास की ओर खींचने के लिए इसे इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा-चढ़ाकर बताया. खान सर ने अपने बिज़नेस और विचारों के लिए बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदनाम किया है.

खान सर अपनी PR टीम पर करोड़ों खर्च 

विपिन सर ने कहा कि खान सर घमंडी हो गए हैं और अपने खिलाफ उठने वाली सच की आवाज़ों को दबाने के लिए करोड़ों रुपये की PR टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “खान सर, आज अपनी PR टीम को एक कमरे में बुलाओ और उनसे पूछो कि करोड़ों रुपये लेने के बाद भी वे आपके झूठ को क्यों नहीं छिपा पाए. हर बार जब आपके साथी मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे नए सबूत लेकर सामने आना पड़ता है. मुझे उन मासूम स्टूडेंट्स पर दया आती है जो आपकी नादानी का शिकार हो रहे हैं.”

Tags: khan sirVipin Sir
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