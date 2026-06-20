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Khan Sir Case: खान सर को झटका नहीं, राहत मिली! अदालत ने बढ़ाई सुरक्षा; जानें पूरा मामला

Khan Sir Case: बिहार की एक अदालत ने शनिवार को शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम राहत दी.

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 10:31:17 AM IST

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Khan Sir Case: बिहार की एक अदालत ने शनिवार को शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अंतरिम राहत दी. उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने अपने पहले के निर्देश को दोहराया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और पुलिस से कहा कि वो इस बीच कोई सख्त कदम न उठाएं. अग्रिम ज़मानत याचिका पर अदालत द्वारा तय की गई अगली तारीख पर फिर से सुनवाई होगी.

जानें पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला बुधवार को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद द्वारा कदमकुआं पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है. अपनी अर्जी में, आनंद ने नेपाल के एक होटल में अपने भाई प्रिंस यादव की मौत और बेउर सेंट्रल जेल में रहने के दौरान उन पर कथित हमले को लेकर फैसल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. आनंद ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) जन्मेजय राय से मुलाकात की और लगभग दो घंटे पुलिस स्टेशन में बिताए. कुछ ही देर बाद उनके वकील भी उनके साथ शामिल हो गए, जबकि परिसर के बाहर समर्थक जमा हो गए.

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सुरक्षाकर्मी के साथ भी हुई थी मारपीट 

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब आनंद को सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज़ में हिंसा के आरोपों वाले 2 जून के कोचिंग सेंटर हमले के मामले में ज़मानत मिली थी. बताया जाता है कि इस घटना के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई थी. हालांकि आनंद को ज़मानत मिल गई है, लेकिन उनके भाई अभिषेक और सहयोगी गौरव अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं. उनकी ज़मानत याचिकाएं हाल ही में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने खारिज कर दी थीं. उनके वकील के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रतियां मिलने के बाद जिला न्यायाधीश के समक्ष नई याचिकाएं दायर की जाएंगी.

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