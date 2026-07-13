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Khan Sir News: पटना कोचिंग विवाद में खान सर की हुई बल्ले-बल्ले, कोर्ट से मिली राहत, सुनाया बड़ा फैसला

Patna Khan Sir News: पटना कोचिंग विवाद मामले में खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. मामला फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 13, 2026 12:00:28 PM IST

Khan Sir News: पटना कोचिंग विवाद में खान सर की हुई बल्ले-बल्ले, कोर्ट से मिली राहत, सुनाया बड़ा फैसला


Patna Khan Sir News: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फेमस शिक्षक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट ने उनके साथ दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड्स) की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. ये मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और उसके दौरान हुई कथित फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें तीनों को सह-आरोपी बनाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, जून की शुरुआत में कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी. इसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा. इस मामले में खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैसल खान है और उनके दोनों निजी बॉडीगार्ड्स को सह-आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अदालत का रुख किया.

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 सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को आदेश सुरक्षित रखने के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी.

 पिछली सुनवाई में टला था आदेश

पिछली सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश उसी दिन जारी नहीं हो सका और इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. उन्होंने ये भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत द्वारा दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगी, जिससे खान सर के खिलाफ तत्काल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

 अन्य आरोपियों की जमानत पर भी फैसला सुरक्षित

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ अदालत ने उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की थी. इन सभी मामलों में अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को राहत मिल गई है.

 

Tags: khan sirkhan sir bail newsKhan Sir newsPatna Khan Sir News
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