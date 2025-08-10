खान सर के हाथों बंधी इतनी ज्यादा राखियां, हाथ उठाना भी हो गया मुश्किल…जाम हुआ खून, क्या अब गिनीज बुक में दर्ज होगा ये अनोखा रिकोर्ड?

Khan Sir’s Mega Raksha Bandhan Celebration : इस साल पटना में रक्षाबंधन एक बड़े उत्सव में बदल गया। यहां पॉपूलर शिक्षक और यूट्यूबर खान ने अपने हज़ारों छात्रों के साथ इस त्यौहार को मनाया। इस कार्यक्रम में 15,000 से ज़्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया और इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए।

15,000 से ज़्यादा बंधी राखियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समारोह एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था, जहाँ देश भर से छात्र इस अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने परिवारों से दूर रहने वाले कई छात्रों ने खान सर, जिन्हें वे प्यार से अपना भाई मानते हैं, को राखी बाँधकर यह उत्सव मनाया।

खान सर ने किया भोज का आयोजन

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए, खान सर ने कहा, “इस कलियुग में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी सारी राखियां बांधी गईं। अब हम कैसे उठेंगे?” उन्होंने अपनी बहनों को 99 डॉलर का एक क्रैश कोर्स उपहार में देकर राखी की ज़िम्मेदारी निभाने की बात भी कही। खान सर ने बताया कि इस दिन को खास बनाने के लिए छात्रों के लिए 156 तरह के व्यंजन बनाए गए थे।

हर बार इसी तरह मनाते हैं रक्षाबंधन

बता दें कि खान सर के लिए बड़े पैमाने पर रक्षा बंधन समारोह कोई नई बात नहीं है। हर साल, वह इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे उनका कोचिंग संस्थान सीखने और सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ लाने वाला स्थान बन जाता है। इस साल के उत्सव को एक बार फिर ऑनलाइन प्रशंसा मिली, और कई लोगों ने उनकी विनम्रता और अपने छात्रों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध की प्रशंसा की।