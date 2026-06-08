khan Sir FIR: कहां हैं खान सर? FIR के बाद से लापता, अब गिरफ्तारी से बचने के लिए उठाया बड़ा कदम

khan Sir FIR: खान सर को हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उनके वकीलों ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दी. शनिवार को फैसल खान उर्फ ​​खान सर के वकीलों ने कहा था कि वे जल्द ही एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी देंगे. खान सर की अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है. खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर ने कहा कि केस में कानूनी प्रोसेस चल रहा है, और आगे का फैसला कोर्ट और मौजूद फैक्ट्स के आधार पर होगा. जाहिर है, खान सर अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ले रहे हैं, और इस एंटीसिपेटरी बेल को ज्यूडिशियल गिरफ्तारी से बचने का उनका आखिरी रास्ता माना जा रहा है.

वीडियो के आधार पर केस दर्ज

खान सर के खिलाफ एक वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया था, जो 2 जून का बताया गया था. इस वायरल वीडियो में खान सर के कोचिंग सेंटर पर दो गार्ड फायरिंग करते दिख रहे थे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पटना पुलिस खान सर के खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पहुंची. पुलिस ने पहले दोनों गार्ड को हिरासत में लिया, और फिर कदमकुआं थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

गार्ड ने गोली चलाने की बात कबूली

बाद में पता चला कि पुलिस पूछताछ में दोनों गार्ड ने गोली चलाने की बात कबूल कर ली. इसके अलावा, उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी. इसके बाद खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद, खान सर ने पुलिस जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई. हालांकि, केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही खान सर खुद गायब हो गए. पुलिस अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई है.

पटना में स्टूडेंट्स ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस पर भी खान सर को गिरफ्तार करने का काफी दबाव है. पुलिस खान सर की तलाश में उनके कोचिंग सेंटर भी गई, लेकिन वह वहां नहीं मिले. ऐसी भी खबरें थीं कि खान सर कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

2 जून को क्या हुआ था?

यह पूरा मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर हुए हमले और तोड़फोड़ से शुरू हुआ. इस घटना के दौरान एक गार्ड को बुरी तरह पीटा गया था. हमले वाली रात, खान सर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 8-10 गोलियों की आवाज़ सुनी थी. उन्होंने हमले का इल्ज़ाम अपने पास के एक और कोचिंग सेंटर, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पर लगाया और कहा कि स्टूडेंट्स से कम फ़ीस लेने की वजह से उन्हें धमकियाँ मिल रही थीं. हालाँकि, अगले ही दिन, खान सर ने गोलीबारी के बारे में अपना बयान वापस ले लिया. खान कोचिंग सेंटर के ज्ञान बिंदु एकेडमी के ख़िलाफ़ केस करने के बाद, पुलिस ने जल्द ही ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, रोशन आनंद को गिरफ़्तार कर लिया.

हालाँकि, मामले में ट्विस्ट तब आया जब दो गार्ड्स के फ़ायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा. वीडियो रिलीज़ होने के बाद, पुलिस ने अपनी जाँच बढ़ाई, और खान सर खुद धीरे-धीरे इस पूरी घटना में उलझ गए.