Khan Sir Anjana Om Kashyap: 2 करोड़ के डिफेमेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, बढ़ी खान सर-अंजना विवाद की गर्मी

Khan Sir Anjana Om Kashyap: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मशहूर शिक्षक फैसल खान जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, उनके साथ-साथ कई अन्य शिक्षकों और सोशल मीडिया यूज़र्स को नोटिस जारी किया. यह नोटिस टीवी टुडे नेटवर्क की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में जारी किया गया है. बताया जाता है कि यह मामला एक टीवी डिबेट से शुरू हुआ था. यह डिबेट 29 मई को NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुई थी, जिसमें कश्यप ने भारत में ऑनलाइन शिक्षकों और स्टार टीचर्स के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की थी.

अंजना का आरोप

मुकदमे के अनुसार, कश्यप का आरोप है कि डिबेट के बाद उनके खिलाफ एक सुनियोजित ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया. पत्रकार ने यह भी दावा किया कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में अपमानजनक टिप्पणियों और आरोपों के ज़रिए उन्हें निशाना बनाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक नामों से बुलाया गया और व्यक्तिगत हमले किए गए. कश्यप ने तर्क दिया है कि इस कैंपेन का उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा, निजता, व्यक्तिगत सुरक्षा और समग्र भलाई पर बुरा असर पड़ा.

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क्या बोले वकील

सुनवाई के दौरान, तीन प्रतिवादियों (जिनमें एक कोचिंग टीचर भी शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि अगर प्रतिवादियों द्वारा किए गए पोस्ट हटाए जाते हैं, तो कश्यप द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की भी वैसी ही जांच होनी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जो कंटेंट पहली नज़र में अपमानजनक हो, उसके बारे में कानून साफ़ है और इशारा किया कि ऐसे कंटेंट को हटाया जा सकता है, चाहे उसे किसी ने भी पब्लिश किया हो. हालांकि, कोर्ट ने इस स्टेज पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 17 जून के लिए तय की.

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