धर्मांतरण से लेकर महिला संग घिनौनी हरकत! कोई और नहीं डॉक्टर ही निकले हैवान; फिर क्यों दर्ज नहीं हो रही KGMU पर FIR ?

KGMU Conversion Case: धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने माता-पिता की टेंशन बढ़ा दी है. वहीं एक और ऐसा धर्मांतरण का मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, KGMU धर्मांतरण मामले में STF की जांच में कई बड़े सबूत मिले हैं. इतना ही नहीं इस मामले में पीड़ित और गवाह भी सामने आए, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई. इतना कुछ होने के बाद भी, मामले में FIR क्यों नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को भविष्य में होने वाली डिपार्टमेंटल मीटिंग में पेश करने और दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने की बात कर रहा है. वहीं अब सवाल उठ रहा है की उन्हें कानूनी कार्रवाई से क्यों बचाया जा रहा है?

क्यों नहीं हुई FIR?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मांतरण कांड सामने आने के बाद, हर तरफ हड़कंप मच गया और सरकार ने जांच STF को सौंप दी. वहीं STF की जांच रिपोर्ट चार दिन पहले पब्लिक हुई, जिसमें KGMU में अभी और पहले काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए हर व्यक्ति की भूमिका का साफ-साफ ब्योरा है. उन सभी पर बहुत गंभीर आरोप हैं. मामला तब और ज़्यादा गंभीर हो गया जब पता चला कि यहाँ धर्मांतरण से लेकर कट्टरपंथी सोच फैलाने और कुछ लोगों द्वारा युवतियों के साथ रेप तक किया गया है. इसी कारण सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक इसे लेकर कोई केस दर्ज क्यों नहीं हुआ है.

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जानकारी के मुताबिक STF रिपोर्ट में 13 डॉक्टरों समेत करीब 25 लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी मिली है. कुछ तो KGMU छोड़कर कहीं और काम कर रहे हैं. कानूनी जानकारों का कहना है कि KGMU प्रशासन को जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करना चाहिए. इससे यह पक्का होगा कि मामले की जांच पूरी तरह से हो और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके.