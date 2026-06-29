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Ketan Murder Case: केतन हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में क्या बहस हुई, सिया ने हाथ उठाकर क्या कहा? चेतन के पिता का सनसनीखेज दावा

Ketan and Siya Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपियों सिया और चेतन को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार कोअदालत में पेश किया गया. पुलिस ने सात दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत की मांग करते हुए दलील दी कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच अभी शेष है.

By: Hasnain Alam | Published: June 29, 2026 8:18:46 PM IST

केतन-सिया केस
केतन-सिया केस


Ketan Agarwal Case: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में सोमवार को अहम न्यायिक घटनाक्रम देखने को मिला. मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को लोणावला पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण जांच बिंदु रखे और कहा कि मामले की जांच अभी अधूरी है तथा कई अहम सबूत जुटाए जाने बाकी हैं.

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कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने सात दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत की मांग करते हुए दलील दी कि मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच अभी शेष है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.

पुलिस की दलीलें

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी हैं. पुलिस के अनुसार—

* दोनों आरोपियों के साथ दोबारा क्राइम सीन रीक्रिएशन कराया जाना है.
* चेतन चौधरी को फिर से लोहगढ़ किले ले जाकर घटनाक्रम को दोहराना आवश्यक है.
* सिया गोयल द्वारा कथित रूप से नष्ट किए गए केतन अग्रवाल के पासपोर्ट की बरामदगी अभी बाकी है.
* यह पता लगाया जाना है कि पासपोर्ट कहां और किस तरीके से नष्ट किया गया.
* हत्या के बाद दोनों आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सएप कॉल और चैट का डाटा रिकवर किया जाना है.
* मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डिजिटल सबूतों को फोरेंसिक जांच के जरिए वापस लाना है.
* दोनों अलग-अलग स्थानों पर रहते थे, इसलिए हत्या की कथित साजिश कहां रची गई, इसकी जांच आवश्यक है.
* यह भी जांच का विषय है कि क्या आरोपियों ने पहले से किसी को धक्का देने की प्रैक्टिस की थी.
* क्या दोनों ने वारदात से पहले लोहगढ़ फोर्ट की रेकी की थी, इसकी भी जांच की जानी है.
* घटना वाले दिन चेतन द्वारा पहनी गई फुल पैंट अभी बरामद नहीं हुई है.
* चेतन का गेट एनालिसिस भी कराया जाना बाकी है.
* अब तक 13 वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन जांच के लिए अन्य सबूत भी जुटाए जाने हैं.

पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि केतन का पासपोर्ट नष्ट करना कथित पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है, ताकि वह विदेश न जा सके.

बचाव पक्ष ने क्या कहा?

बचाव पक्ष ने पुलिस की अतिरिक्त हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर में केवल यह उल्लेख है कि घटना के समय दोनों आरोपी मौके पर मौजूद थे और आपस में संपर्क में थे. केवल इसी आधार पर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि यदि कोई बरामदगी या जांच करनी थी तो वह शुरुआती सात दिन की पुलिस हिरासत के दौरान की जा सकती थी. इसलिए अतिरिक्त पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है.

चेतन चौधरी की ओर से पेश अधिवक्ता राधिकेश उत्तरवर ने भी अदालत में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए इस स्तर पर केस के गुण-दोष पर बहस करना उचित नहीं होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी. हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत मंजूर कर दी.

कोर्ट रूम ड्रामा

सुनवाई के दौरान अदालत में एक दिलचस्प घटनाक्रम भी सामने आया. सिया गोयल की ओर से दो अधिवक्ता अदालत में मौजूद थे और दोनों के वकालतनामे पर सिया के हस्ताक्षर थे. लेकिन, सुनवाई समाप्त होने के बाद सिया ने अदालत में हाथ उठाकर कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उसके वकील नहीं हैं, जबकि उनके पास मौजूद वकालतनामे पर भी सिया के हस्ताक्षर थे.

वहीं, चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस की जांच जारी है और उन्हें सिया गोयल के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी.

अब इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की जांच का केंद्र डिजिटल साक्ष्य, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड, पासपोर्ट की बरामदगी, क्राइम सीन रीक्रिएशन तथा हत्या की कथित पूर्व नियोजित साजिश की जांच पर है. 3 जुलाई तक दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत के दौरान जांच एजेंसियों से इस मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

Tags: crime newsMaharashtra Newspune news
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