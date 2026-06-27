भाई का दोस्त था चेतन, क्रिकेट के मैदान में हुई थी पहली मुलाकात; जानिए सिया-चेतन रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले से जुड़े रिश्तों की नई परतें सामने आ रही हैं. जांच के अनुसार सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात किसी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई थी. दोनों की पहचान की शुरुआत सिया के बड़े भाई साहिल गोयल के जरिए हुई थी. साहिल और चेतन लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में साथ खेल चुके थे. पुलिस को जांच के दौरान एक पुराना वीडियो भी मिला है, जिसमें दोनों क्रिकेट लीग में एक ही टीम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं. इससे यह साफ होता है कि दोनों परिवारों के बीच परिचय काफी पुराना था.

भाई के जरिए हुई मुलाकात, फिर बढ़ती गई नजदीकियां

पुलिस जांच के मुताबिक सिया कई बार अपने भाई के साथ क्रिकेट मैच देखने जाया करती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात चेतन से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य परिचय था, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने लगी. जांच एजेंसियों का मानना है कि वर्ष 2025 की दिवाली के आसपास दोनों के रिश्ते में ज्यादा नजदीकियां आईं. एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मुलाकात के बाद दोनों नियमित रूप से संपर्क में रहने लगे. यही वह समय था जब दोस्ती कथित तौर पर प्रेम संबंध में बदल गई.

2,004 फोन कॉल ने बढ़ाई पुलिस की दिलचस्पी

मामले की जांच में सबसे अहम जानकारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से सामने आई है. पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 से जून 2026 तक सिया और चेतन के बीच कुल 2,004 फोन कॉल हुईं. इन कॉल्स की कुल अवधि करीब 238 घंटे बताई जा रही है. यानी दोनों के बीच लगभग रोजाना लंबी बातचीत होती थी. अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन बातचीतों में क्या चर्चा होती थी और क्या इसी दौरान कथित साजिश की रूपरेखा तैयार की गई थी.

शादी की तैयारियां जारी थीं, लेकिन कहानी कुछ और थी

इसी दौरान सिया गोयल की शादी पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से तय हो चुकी थी. दोनों की शादी नवंबर 2026 में होनी थी और परिवार विवाह की तैयारियों में जुटा हुआ था.

पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी लंबी पूछताछ की है. परिजनों का कहना है कि सिया ने कभी यह नहीं बताया कि वह इस शादी से खुश नहीं है. परिवार का दावा है कि यदि उसने शादी को लेकर असहमति जताई होती तो शादी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती. यही बात अब जांच में एक अहम सवाल बन गई है कि यदि सिया विवाह नहीं करना चाहती थी तो उसने परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी.

घटना से एक दिन पहले हुई थी अहम मुलाकात

पुलिस के अनुसार 17 जून को, यानी घटना से एक दिन पहले, सिया और चेतन पुणे के लुल्लानगर इलाके के एक कैफे में मिले थे. दोनों करीब एक घंटे तक वहां मौजूद रहे. जांच एजेंसियां इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं. पुलिस को आशंका है कि इसी दौरान आगे की योजना और गतिविधियों पर चर्चा हुई हो सकती है. इसलिए इस मुलाकात को पूरे मामले की एक अहम कड़ी माना जा रहा है.

लोहागढ़ किले के पास कैसे अंजाम दी गई कथित साजिश?

पुलिस के अनुसार 18 जून को केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी लोहागढ़ किले के इलाके में पहुंचे. जांच अधिकारियों का दावा है कि यहीं पहले से तय कथित योजना को अंजाम दिया गया. पुलिस का आरोप है कि साजिश के तहत सिया को एक निश्चित स्थान पर बैठकर संकेत देना था. इसके बाद चेतन पीछे से आकर केतन को खाई की ओर धक्का देने वाला था. जांचकर्ताओं का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में चेतन ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में तकनीकी सबूतों और पूछताछ के दौरान उसके बयान में बदलाव देखने को मिला.

डिलीट की गई चैट अब बन सकती है सबसे बड़ा सबूत

इस केस में अब डिजिटल सबूत सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से वॉट्सऐप चैट डिलीट कर दी थी. इतना ही नहीं, बातचीत के रिकॉर्ड को पूरी तरह खत्म करने के लिए चैट को रीसायकल बिन से भी हटाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं. विशेषज्ञ अब डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि बरामद होने वाली चैट इस पूरे मामले के कई महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा उठा सकती है.

महाराष्ट्र सरकार भी हुई सक्रिय

इस हाई-प्रोफाइल मामले में महाराष्ट्र सरकार भी सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केतन अग्रवाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. सरकार ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का आश्वासन दिया है. साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है.

छह टीमें कर रहीं जांच, हर पहलू खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए छह अलग-अलग टीमें गठित की हैं. परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य करीबी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच एजेंसियां केवल हत्या की घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कथित साजिश की जानकारी किसी और व्यक्ति को भी थी या नहीं.

सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है. यदि सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या समय रहते परिवार के सामने अपनी बात रखने से यह त्रासदी टाली जा सकती थी? या फिर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच, डिजिटल साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आ सकेंगे.