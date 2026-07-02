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Ketan Murder Case: मौत देने वाली मंगेतर Siya Goyal को लेकर एक और खुलासा, वायरल हुआ सिया गोयल का पब वाला वीडियो

Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है. आरोपी सिया गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह भद्दी-भद्दी गालियां देती नजर आ रही है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 2, 2026 8:52:26 AM IST

Ketan Murder Case: मौत देने वाली मंगेतर Siya Goyal को लेकर एक और खुलासा, वायरल हुआ सिया गोयल का पब वाला वीडियो
Ketan Murder Case: मौत देने वाली मंगेतर Siya Goyal को लेकर एक और खुलासा, वायरल हुआ सिया गोयल का पब वाला वीडियो


Ketan Murder Case:  पुणे (महाराष्ट्र) के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या में भले ही आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और जेल में बंद हैं, लेकिन इस केस में करीब-करीब रोज़ाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं. महाराष्ट्र पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर कई हैरान और दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं. इस बीच सिया गोयल से जुड़ा नया और हैरान करने वाला वीडियो सामने आ आया है, जिससे पता चलता है कि उसे शराब की भी लत थी. सिया गोयल का यह एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिया गोयल एक पब/बार में मौजूद देती हैं. वह चेयर पर बैठी हैं और उनके हाथ में एक बीयर की बोतल है. वह हल्के नशे में हैं और वह फोन पर किसी से जोर-जोर से बातें करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो दिसंबर, 2025 का बताया जा रहा है.  

दे रही हैं भद्दी-भद्दी गालियां

वीडियो देखकर साफ-साथ सुना जा सकता है कि सिया गोयल पब में नशे की हालत में कथित तौर पर भद्दी-भद्दी और आपत्तिजनक गालियां देती नजर आ रही हैं. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे देखकर यूजर सिया गोयल के व्यवहार को लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. यहां पर बता दें कि पिछले सिया गोयल से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें वह अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते हुए नजर आ रही हैं. 

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वीडियो पर आ रहीं प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों के बीच संबंधों को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आने लगी थीं. अपुष्ट जानकारी के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन के बीच रिश्ते थे. वह कई बार बाहर भी जाते थे और होटल में भी रुकते थे. यहां पर बता दें कि ताजा वीडियो के संबंध में जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन लगातार वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के चलते यह मामला और अधिक सुर्खियों में आता जा रहा है.

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कैसे किया मर्डर

पुणे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 जून, 2026 को सिया केतन को किले पर ले गई. यहां पर पहले से रची गई साजिश के तहत उसने उसे धक्का दे दिया. इस बीच वह चट्टान के किनारे एक झाड़ी पकड़कर बच गया. बताया जाता है कि सिया गोयल ने अपनी करतूत छिपाने के लिए सांप दिखने का नाटक करके सबका ध्यान भटकाया और फिर उसे गले लगा लिया. इसके बाद सिया ने केतन को दोबारा किले पर जाने के लिए मना लिया लेकिन इस बार वह अपने प्रेमी को भी साथ ले गई. वहां दोनों ने कथित तौर पर केतन को पीछे से खाई में धक्का दे दिया, जिसमें उसकी जान चली गई. 

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Tags: home-hero-pos-7ketan murder case
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