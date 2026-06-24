Home > क्राइम > इश्क का अंजाम मौत! देश में 100 में से 10 मौतों की वजह मोहब्बत; आंकड़े देख प्यार करना भूल जाएंगे

इश्क का अंजाम मौत! देश में 100 में से 10 मौतों की वजह मोहब्बत; आंकड़े देख प्यार करना भूल जाएंगे

NCRB Report: एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 100 में से 10 मौतों की वजह प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध है. NCRB के अनुसार, 2024 में देश भर में 27,049 हत्या की घटना सामने आईं. इनमें से 2,802 हत्याएं प्रेम संबंधों या अवैध संबंधों की वजह से हुईं.

By: Sohail Rahman | Published: June 24, 2026 8:29:29 AM IST

100 में से 10 हत्याओं की वजह बन रही मोहब्बत
100 में से 10 हत्याओं की वजह बन रही मोहब्बत


NCRB Report: प्रेम-प्रसंग या शादी के बाद अवैध संबंध की वजह से पुरुष या महिला की मौत की खबरें आए दिन सामने आते रहती है. हमारे देश में प्यार हत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है. हर दस में से एक हत्या प्यार या अवैध संबंधों की वजह से हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें किसी पुरुष ने महिला की या महिला ने पुरुष की हत्या कर दी.

उदाहरण के तौर पर देखे तो अप्रैल में मुंबई के विरार में 27 साल के एक व्यक्ति ने अपनी मंगेतर और उसकी मां की हत्या कर दी, शख्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मां ने उनकी शादी के लिए मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था.

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इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया तो प्रेमी की कर दी हत्या

इससे पहले फरवरी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 22 साल की एक महिला ने अपने 25 साल के प्रेमी को चाकू मारकर मार डाला क्योंकि उसने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था. इन सभी घटनाओं के बीच पुणे से एक नया मामला सामने आया है, जहां सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है. आरोप है कि सिया ने केतन की हत्या के लिए अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर साजिश रची थी. शुरू में इस घटना को एक दुर्घटना बताया गया था. लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई. पुलिस ने सिया और चेतन को हिरासत में ले लिया है.

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सौरभ राजपूत की हत्या

इससे पहले मार्च 2025 में मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या का मामला सामने आया था. सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी. हत्या के बाद सौरभ की लाश को नीले ड्रम में भरकर कंक्रीट में बंद कर दिया गया था. प्यार के नाम पर सिर्फ मंगेतर या बॉयफ्रेंड ही अपनी जान नहीं गंवाते. कई मामलों में माता-पिता और भाई-बहन को भी शिकार बनते देखा गया है. हाल ही में 23 जून को बेंगलुरु से खबर सामने आई कि एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता-पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी.

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि रोमांटिक रिश्ते हत्या की एक बड़ी वजह हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, प्रेम संबंध और अवैध संबंध देश भर में हत्या के तीसरे सबसे आम कारण हैं. NCRB के अनुसार, 2024 में देश भर में 27,049 हत्या की घटना सामने आईं. इनमें से 2,802 हत्याएं प्रेम संबंधों या अवैध संबंधों की वजह से हुईं. इसका मतलब है कि 10 प्रतिशत हत्याएं यानी हर 10 में से एक इन्हीं वजहों से हुईं.

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आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 और 2014 के बीच, कुल हत्या के मामलों में ऐसी हत्याओं का हिस्सा 7% से 8% था. हालांकि, 2016 और 2024 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 10%–11% हो गया, जबकि हत्या के कुल मामलों में कमी आई थी.

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