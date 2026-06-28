क्या ऐसे दिया गया था केतन को धक्का? लोहागढ़ किले पर सिया गोयल से कराया गया सीन रीक्रिएशन, खुल सकते हैं कई राज

Ketan Agarwal murder case: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब उस चरण में पहुंच गई है, जहां पुलिस हर दावे और हर बयान को घटनास्थल की परिस्थितियों से मिलाकर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में रविवार सुबह पुणे ग्रामीण पुलिस मुख्य आरोपी सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हुई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रीक्रिएशन कराया, ताकि यह समझा जा सके कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था. जांच अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताई गई कहानी घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों से कितनी मेल खाती है.

घटनास्थल पर दोबारा रचा गया मौत का पूरा घटनाक्रम

रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पुलिस टीम सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची. यहां उससे पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझाने के लिए कहा गया. पुलिस के अनुसार, सिया को उस स्थान पर भी ले जाया गया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था. अधिकारियों का कहना है कि सीन रीक्रिएशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आरोपियों के बयान, घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध सबूत आपस में मेल खाते हैं या नहीं. साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि जिस स्थान का जिक्र किया गया है, वहां से किसी व्यक्ति को धक्का देना संभव था या नहीं.

जांच के केंद्र में प्रेम संबंध और तय शादी

पुलिस जांच के अनुसार 20 वर्षीय सिया गोयल की सगाई पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी. हालांकि जांच में यह दावा सामने आया है कि सिया इस शादी के पक्ष में नहीं थी. इसी दौरान उसका 22 वर्षीय चेतन चौधरी के साथ कथित प्रेम संबंध चल रहा था. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसी साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया.

पूछताछ में सामने आई कथित वजह