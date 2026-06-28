क्या ऐसे दिया गया था केतन को धक्का? लोहागढ़ किले पर सिया गोयल से कराया गया सीन रीक्रिएशन, खुल सकते हैं कई राज

Ketan Agarwal murder case: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब उस चरण में पहुंच गई है, जहां पुलिस हर दावे और हर बयान को घटनास्थल की परिस्थितियों से मिलाकर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में रविवार सुबह पुणे ग्रामीण पुलिस मुख्य आरोपी सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हुई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रीक्रिएशन कराया, ताकि यह समझा जा सके कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था. जांच अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताई गई कहानी घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों से कितनी मेल खाती है.
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रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पुलिस टीम सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची. यहां उससे पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझाने के लिए कहा गया. पुलिस के अनुसार, सिया को उस स्थान पर भी ले जाया गया जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था. अधिकारियों का कहना है कि सीन रीक्रिएशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आरोपियों के बयान, घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध सबूत आपस में मेल खाते हैं या नहीं. साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि जिस स्थान का जिक्र किया गया है, वहां से किसी व्यक्ति को धक्का देना संभव था या नहीं.
पुलिस जांच के अनुसार 20 वर्षीय सिया गोयल की सगाई पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी. हालांकि जांच में यह दावा सामने आया है कि सिया इस शादी के पक्ष में नहीं थी. इसी दौरान उसका 22 वर्षीय चेतन चौधरी के साथ कथित प्रेम संबंध चल रहा था. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसी साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया.
जांचकर्ताओं के मुताबिक पूछताछ के दौरान सिया ने बताया कि यदि वह पहले से तय अरेंज मैरिज को ठुकराती, तो परिवार और समाज में बदनामी होती. पुलिस का दावा है कि इसी सोच ने दोनों आरोपियों को कथित तौर पर एक खतरनाक योजना बनाने की ओर धकेला. पुलिस के अनुसार केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर बुलाया गया और वहां मौका देखकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया गया.
मामले की जांच केवल आरोपियों के बयानों तक सीमित नहीं है. पुलिस मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले तथा बाद की गतिविधियों की भी बारीकी से जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित हत्या की योजना कब बनाई गई, किस तरह बनाई गई और क्या इस पूरे घटनाक्रम में किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी. 18 जून को 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से गिरकर मौत हो गई थी. शुरुआती तौर पर इसे एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन बाद की जांच में मामला संदिग्ध परिस्थितियों वाला पाया गया. पुलिस के अनुसार केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ किले पर गया था, जबकि सिया का कथित प्रेमी चेतन चौधरी पहले से वहां मौजूद था. जांच में यह आरोप सामने आया कि पहले से बनाई गई योजना के तहत केतन को खाई में धक्का दिया गया.
पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ और उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह आशंका मजबूत हुई है कि वारदात पूर्व नियोजित थी. जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कथित तौर पर सिया के संकेत पर चेतन ने पीछे से केतन को धक्का दिया था या नहीं. इन्हीं बिंदुओं को परखने के लिए सीन रीक्रिएशन को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.
पुलिस जांच में कई नए दावे भी सामने आए हैं. जांचकर्ताओं के मुताबिक सिया का मानना था कि यदि केतन की मौत हो जाती है तो उसे शादी का फैसला टालने के लिए कम से कम तीन साल का समय मिल सकता है. वहीं पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि चेतन ने भी सिया से शादी करने से पहले कुछ वर्षों का समय मांगा था. जांच एजेंसियां इन तथ्यों को भी केस से जोड़कर देख रही हैं.
जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि फरवरी में सगाई होने से पहले जनवरी महीने में सिया अपने कथित प्रेमी चेतन और कुछ दोस्तों के साथ पांच दिन की उदयपुर यात्रा पर गई थी. अब पुलिस इन सभी तथ्यों, डिजिटल सबूतों, कॉल रिकॉर्ड और सीन रीक्रिएशन से मिले संकेतों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि आरोपियों के बयान और मौके पर मिले सबूतों में कोई विरोधाभास मिलता है, तो जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है और सीन रीक्रिएशन को सच तक पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.