मन्नतों से हुआ था जन्म… जिस बेटी के लिए मांगी थीं अनगिनत दुआएं, आज उसी सिया को कोस रहे हैं मां-बाप

Siya Goyal Parents Satatment: राजस्थान के भरतपुर स्थित लोहागढ़ फोर्ट में 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. पुलिस का दावा है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश का नतीजा था.

जांच एजेंसियों के अनुसार, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर उसे किले पर बुलाया और वहां से चट्टान से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, इस मामले में जांच अभी जारी है और आरोपों की पुष्टि अदालत में होनी बाकी है. इस दौरान सिया के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारियां मिली है, जिसमें सिया के जन्म को लेकर बाते बताई गई है.

कई सालों की प्राथनाओं के बाद हुआ था सिया का जन्म

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, सिया के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी सामने आई. कई सालों से गोयल परिवार से जुड़ी सरस्वती गोयल के मुताबिक, सिया का जन्म उसके माता-पिता की सालों की प्रार्थनाओं के बाद हुआ था. उसके जन्म से पहले, कपल ने अपने बड़े परिवार से एक बेटे को गोद लिया था. परिवार के जानने वालों ने कहा कि सिया अपने माता-पिता की इकलौती बायोलॉजिकल संतान थी. उन्होंने उसके माता-पिता को धार्मिक व्यक्ति बताया.

जान-पहचान वालों ने बताया कि वे रेगुलर तौर पर धार्मिक और सोशल इवेंट करते थे, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और दूसरे रीति-रिवाज शामिल थे. कुछ जान-पहचान वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि सिया नशे की लत से जूझ रही थी और अक्सर पार्टियों में जाती थी. उन्होंने दावा किया कि उसके लाइफस्टाइल की वजह से कुछ रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को उससे दूर कर दिया था. इन दावों को अलग से वेरिफाई नहीं किया गया है.

सिया की मां ने बेटी के लिए सख्त सजा की मांग की

सिया की मां, पूजा गोयल ने गुरुवार को अपनी बेटी के लिए सख्त सज़ा की मांग की, और कहा कि अगर वह जुर्म की दोषी पाई जाती है, तो उसका भी वही हाल होना चाहिए और उसे ठीक उसी जगह से फेंक दिया जाना चाहिए जहां केतन को फेंका गया था.

परिवार को इस शादी से थीं कई उम्मीदें

पूजा गोयल ने कहा परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थीं. बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत सारा प्यार था. केतन के परिवार ने भी सिया के साथ बहुत प्यार और स्नेह से पेश आए थें. सभी फंक्शन अच्छे से हो रहे थे. उन्होंने उसके जन्मदिन के जश्न के लिए कई इवेंट भी ऑर्गनाइज़ किए थे. अगर हमें लगता कि सिया को कोई प्रॉब्लम है या वह केतन से बात नहीं कर पा रही है, तो वे हमसे इस बारे में बात करते थे…

रिश्ते को लेकर सिया ने कभी नाराजगी नहीं जताई- पूजा गोयल

पूजा गोयल ने कहा सिया ने इस शादी को लेकर कभी कोई नाराज़गी नहीं जताई… हमें चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था. सगाई के बाद से ही वह सिर्फ़ केतन से बात करती थी… मुझे नहीं लगता कि वह जुर्म करने के लिए राज़ी हुई थी, लेकिन अगर जांच में पता चलता है कि वह दोषी है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो… शादी के लिए उन्होंने उदयपुर में अनंता रिज़ॉर्ट बुक किया था. खर्च 3 करोड़ रुपये था, और हम शादी पर 5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बना रहे थे.

उनके साथ, सिया गोयल के पिता, प्रवीण गोयल ने भी इस मामले में अपनी बेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.

केतन अग्रवाल के चाचा ने भतीजे के लिए न्याय की मांग की

केतन अग्रवाल के चाचा, विजय अग्रवाल ने अपने भतीजे के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा कि उन्हें देश के कानूनी सिस्टम पर भरोसा है. विजय अग्रवाल ने रिपोर्टर्स से कहा, हमें न्याय चाहिए. तलाश जारी है, और हमें बताया गया है कि यह जारी है, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है… मेरा बेटा 26 साल का था, पढ़ा-लिखा था. अपने माता-पिता की बात सुनकर, वह अरेंज मैरिज के लिए मान गया, और उसे मार दिया गया.

किसने क्या कहा, मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ अपने देश के कानून पर भरोसा है. सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों फिलहाल 29 जून तक सात दिन की पुलिस कस्टडी में हैं क्योंकि आगे की जांच जारी है.