Home > देश > Ketan Agrawal Murder: मौत से पहले कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी सिया? CCTV फुटेज में बड़ा खुलासा; वीडियो देख पुलिस भी शॉक

Ketan Agrawal Murder: मौत से पहले कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी सिया? CCTV फुटेज में बड़ा खुलासा; वीडियो देख पुलिस भी शॉक

Ketan Agrawal Murder Case: पुलिस जांच के मुताबिक दोनों 17 जून की शाम को पुणे के थर्ड वेव कैफे पहुंचे थे. CCTV फुटेज में सिया और चेतन शाम करीब 4:35 बजे कैफे में घुसते हुए दिख रहे हैं. वे वहां करीब एक घंटे तक रुके और फिर शाम करीब 5:30 बजे निकल गए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 25, 2026 4:16:42 PM IST

केतन अग्रवाल हत्याकांड
केतन अग्रवाल हत्याकांड


Ketan Agrawal Murder Case: पुणे में हुए बदनाम केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में अब एक कैफे टेबल अहम रोल में सामने आया है. पुलिस को खास CCTV फुटेज मिली है, जिससे जांच को नई दिशा मिली है. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी मर्डर से एक दिन पहले पुणे के एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने पूरी साजिश पर बात की थी.

CCTV फुटेज में बड़ा खुलासा

पुलिस जांच के मुताबिक दोनों 17 जून की शाम को पुणे के थर्ड वेव कैफे पहुंचे थे. CCTV फुटेज में सिया और चेतन शाम करीब 4:35 बजे कैफे में घुसते हुए दिख रहे हैं. वे वहां करीब एक घंटे तक रुके और फिर शाम करीब 5:30 बजे निकल गए. अब सवाल यह है कि उस एक घंटे में क्या हुआ था? जांच एजेंसियों का दावा है कि यही वह मीटिंग थी जहां केतन अग्रवाल के मर्डर की साजिश रची गई थी. पुलिस को मिले डिजिटल सबूतों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर, अधिकारियों का मानना ​​है कि दोनों कैफे में मिले थे और अपने कामों की प्लानिंग की थी.

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YouTube पर खोजे गए थे लोहागढ़ किले के वीडियो

इस कहानी का एक और एंगल भी सामने आया है. जांच में पता चला है कि सिया गोयल ने घटना से पहले YouTube पर लोहागढ़ किले के वीडियो खोजे थे. पुलिस का दावा है कि उसने इस लोकेशन के बारे में जानकारी चेतन चौधरी के साथ शेयर की थी. जांचकर्ताओं को शक है कि यह जानकारी किसी साज़िश का हिस्सा हो सकती है.

इसका मतलब है कि जांच अब सिर्फ़ CCTV फुटेज तक सीमित नहीं है. पुलिस मोबाइल फ़ोन, चैट रिकॉर्ड, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और दोनों आरोपियों के बीच हुई बातचीत की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना ​​है कि डिजिटल ट्रेल इस केस में एक अहम कड़ी हो सकती है.

सिया के जन्मदिन के लिए एक रिज़ॉर्ट बुक किया था केतन 

केतन 20 साल की सिया गोयल, जिस पर 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या की साज़िश रचने का आरोप है, के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा था. जांच में पता चला कि उसने 19 जून को सिया के जन्मदिन के जश्न के लिए महाबलेश्वर के एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट में 40 से 50 कमरे बुक किए थे. इस बीच जांच एजेंसियों का दावा है कि इस दौरान सिया अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को खत्म करने की साज़िश रच रही थी.

पुलिस का कहना है कि लोहागढ़ किले की कई रेकी और दौरे के बाद, 18 जून को कथित साज़िश को अंजाम दिया गया. इस बीच, केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपने बेटे की मौत से दुखी हैं और कहते हैं कि जिस बेटे को वे बुढ़ापे में अपना सहारा और परिवार का भविष्य मानते थे, उसके साथ भरोसे और रिश्तों के नाम पर धोखा हुआ.

Tags: Ketan Agrawal Murder Case
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