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Ketan Murder Case: केतन को एक और केस फाइल न बनने दें… मां की दर्दभरी चिट्ठी ने झकझोरा, पीएम मोदी से की ये बड़ी अपील

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की जांच चल रही है. इस बीच, उनकी मां राखी अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई मदद नहीं मांग रही हैं.

By: Shristi S | Published: July 14, 2026 3:17:03 PM IST

केतन की मां की दर्दभरी चिट्ठी ने झकझोरा, PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार
केतन की मां की दर्दभरी चिट्ठी ने झकझोरा, PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार


Ketan Mother Appeal to PM: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की जांच चल रही है. इस बीच, उनकी मां राखी अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई मदद नहीं मांग रही हैं.

उन्होंने मांग की है कि केतन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. युवा बिजनेसमैन की मौत लोनावाला के लोहागढ़ किले से गिरने से हुई थी. हत्या के मुख्य आरोपी उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी हैं.

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केतन की मां ने की पीएम से इंसाफ की मांग

राखी अग्रवाल ने लिखा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा. हर मां की तरह, मैंने भी केतन को एक अच्छी ज़िंदगी जीते, शादी करते और हमारे साथ बड़ा होते देखने का सपना देखा था. ऐसा हुआ कि मुझे उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा. उन्होंने लिखा कि एक मां के लिए इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता.

उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उसके साथ उसकी पूरी दुनिया चली गई. घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है. उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें और उसकी हंसी की जगह छाई खामोशी मुझे याद दिलाती है कि वह कभी वापस नहीं आएगा. केतन की मौत के ठीक 20 दिन बाद, मेरे ससुर की मौत के रूप में परिवार पर एक और दुख आ गया. वह केतन से बहुत प्यार करते थे और अपने पोते को खोना बर्दाश्त नहीं कर सके. कुछ ही दिनों में, परिवार ने दो पीढ़ियों को खो दिया है.

केतन को एक और केस फाइल न बनने दें-  केतन की मां

उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं सिर्फ एक मां हूं. मैं कोई हमदर्दी या एहसान नहीं मांग रही हूं. मैं सिर्फ न्याय मांग रही हूं. बिना न्याय के बीतता हर दिन हमारा दर्द बढ़ाता है. केतन भले ही वापस न आए, लेकिन उसकी जान के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. मुझे बस अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए.

उन्होंने लिखा कि हाथ जोड़कर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस केस पर ध्यान दें और बिना देर किए न्याय दिलाएं. प्लीज केतन को एक और केस फाइल न बनने दें. वह किसी का बेटा था, किसी का पोता था, किसी का भाई था, लेकिन मेरे लिए वह पूरी दुनिया था. हर रात मैं उसकी फ़ोटो देखता हूं और कहता हूं, बेटा, तुम्हारी मां अभी भी तुम्हारे लिए लड़ रही है. मैं बस दुआ करता हूं कि एक दिन मैं उससे कह सकूं, ‘बेटा, तुम्हें इंसाफ मिला. मुझे उम्मीद है कि तुम एक मां की आवाज सुनोगे.

केस का क्या हुआ?

3 जुलाई को, पुलिस ने सिया और चेतन को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. उन पर 18 जून को पुणे ज़िले के लोहागढ़ किले में अग्रवाल को एक चट्टान से धक्का देकर मारने का आरोप है. अग्रवाल और गोयल की इस साल नवंबर में शादी होने वाली थी. केतन के दादा, देवीचंद अग्रवाल का जुलाई में 71 साल की उम्र में निधन हो गया था. 

Tags: Ketan Agrawal Murdernarendra modiPUNE
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