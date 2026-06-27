Home > देश > Ketan Agarwal Murder Case: मां-बाप से बोलने से आसान लगा मंगेतर का कत्ल! पूछताछ में सिया गोयल का चौंकाने वाला कबूलनामा

Ketan Agarwal Murder Case: मां-बाप से बोलने से आसान लगा मंगेतर का कत्ल! पूछताछ में सिया गोयल का चौंकाने वाला कबूलनामा

Ketan Agarwal Murder Case:इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए पुणे और लोनावला पुलिस ने छह विशेष टीमें गठित की हैं. फिलहाल सिया के माता-पिता से लोनावला सिटी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है. वहीं उसके भाई साहिल गोयल से भी दूसरी बार पूछताछ हो रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 27, 2026 7:25:45 PM IST

पुणे मर्डर केस में सिया गोयल का चौंकाने वाला कबूलनामा
पुणे मर्डर केस में सिया गोयल का चौंकाने वाला कबूलनामा


Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. पुलिस जहां सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, वहीं पूछताछ के दौरान सिया ने कथित तौर पर कई अहम बातें कबूल की हैं.रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले की खाई से गिरने के बाद मौत हो गई थी. पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि वह अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी.

हत्या करना लगा आसान

पुणे ग्रामीण पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान सिया गोयल ने कथित तौर पर कहा कि शादी तोड़ने और अपने परिवार का सामना करने की तुलना में केतन की हत्या करना उसे “आसान” लगा. उसने यह भी स्वीकार किया कि नवंबर में होने वाली शादी को रद्द करने से परिवार की भावनाएं आहत होतीं, इसलिए उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया.

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छह विशेष टीमें गठित

इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए पुणे और लोनावला पुलिस ने छह विशेष टीमें गठित की हैं. फिलहाल सिया के माता-पिता से लोनावला सिटी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है. वहीं उसके भाई साहिल गोयल से भी दूसरी बार पूछताछ हो रही है.

पुलिस के अनुसार 10 घंटे तक चली पूछताछ में साहिल गोयल ने बताया कि वह चेतन चौधरी को जानता था. उसकी बहन सिया की मुलाकात चेतन से एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी. बाद में पिछले साल एक साझा दोस्त की दिवाली पार्टी में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई और धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गईं.

2,000 से अधिक बार बातचीत

सूत्रों के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जनवरी से अब तक सिया और चेतन के बीच 2,000 से अधिक बार बातचीत हुई. दोनों ने कुल मिलाकर करीब 238 घंटे फोन पर बात की.हालांकि, सिया के माता-पिता ने दावा किया है कि उन्होंने कभी चेतन चौधरी से मुलाकात नहीं की और न ही उससे बात की. वहीं सिया के वकील ने चेतन को सिर्फ उसका “दोस्त” बताया है.

पुलिस का कहना है कि हत्या में दोनों की भूमिका के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं. अब जांच एजेंसियां दोनों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि हत्या की साजिश से जुड़े तथ्यों को और मजबूत किया जा सके. जांचकर्ता उन बिचौलियों और मैचमेकरों से भी पूछताछ कर रहे हैं, जिन्होंने दोनों परिवारों के बीच शादी तय करवाई थी.

Tags: ketan agarwal murder case
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