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Ketan Agarwal Murder Case: सिया से शादी नहीं करना चाहता था ब्वॉयफ्रेंड? रखी थी ये शर्त; सुन पुलिस को भी लगा झटका

Ketan Agarwal Murder Case: पुलिस अब उनके रिश्ते की टाइमलाइन, ट्रैवल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की जांच करके, कथित साज़िश से जुड़ी पूरी घटनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है. मामले की जांच जारी है, और पुलिस अब तक इकट्ठा किए गए सभी सबूतों को वेरिफ़ाई कर रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 27, 2026 9:07:00 PM IST

केतन अग्रवाल मर्डर केस
केतन अग्रवाल मर्डर केस


Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हो रहे हैं. आरोपी सिया गोयल ने कथित तौर पर पूछताछ में कहा कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. जांच के मुताबिक, सिया का मानना ​​था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है, तो उसके पास दूसरी शादी के बारे में सोचने के लिए कम से कम तीन साल का समय होगा.पुलिस को यह भी शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले दो से तीन साल का समय चाहता था. जांच करने वालों का मानना ​​है कि सिया और चेतन दोनों को डर था कि तय शादी टूटने से उनके परिवार और समाज में बदनामी होगी.

सगाई से पहले चेतन के साथ उदयपुर गई थी सिया!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस बदनामी से बचने के लिए दोनों ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची. जांच में यह भी पता चला कि फरवरी में केतन से सिया की सगाई से पहले, सिया और चेतन अपने दोस्तों के साथ उदयपुर गए थे. पुलिस के मुताबिक, दोनों जनवरी में राजस्थान गए थे और करीब पांच दिनों तक ग्रुप ट्रिप पर रहे. जांच में यह भी पता चला कि चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है.

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सभी सबूतों की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस अब उनके रिश्ते की टाइमलाइन, ट्रैवल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की जांच करके, कथित साज़िश से जुड़ी पूरी घटनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है. मामले की जांच जारी है, और पुलिस अब तक इकट्ठा किए गए सभी सबूतों को वेरिफ़ाई कर रही है.

सिया गोयल और चेतन चौधरी पर मर्डर का आरोप

केतन अग्रवाल की मंगेतर, सिया गोयल, और उसके प्रेमी, चेतन चौधरी पर 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से केतन को एक खाई में धकेलने का आरोप है. सिया गोयल और केतन अग्रवाल की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी. उनकी शानदार शादी के लिए उदयपुर में एक महल भी बुक किया गया था.

Tags: ketan agarwal murder case
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