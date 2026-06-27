केतन मर्डर केस में क्या है क्रिकेट का कनेक्शन? सिया के भाई साहिल ने पुलिस पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के बिजनेस केतन अग्रवाल की मौत के मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों और मृतक के परिजनों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि चेतन की मुलाकात सिया गोयल से उसके भाई साहिल के माध्यम से हुई थी. साहिल और चेतन की दोस्ती क्रिकेट के शौक की वजह से हुई थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत के मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से शुक्रवार को 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की. इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसे सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में कई महीनों से पता था और उसने सिया से यह रिश्ता खत्म करने को कहा था क्योंकि उसकी सगाई केतन से हो चुकी थी.

पुणे की एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहगढ़ किले से गिरने से मौत हो गई थी. पुलिस इस मामले को हत्या का शक मानकर जांच कर रही है. उनकी मंगेतर सिया और उसके कथित दोस्त चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे पुलिस कस्टडी में हैं.

चेतन और सिया की मुलाकात कैसे हुई?

केतन अग्रवाल की मौत के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर चेतन और सिया की मुलाकात कैसे हुई तो अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है. दरअसल, सिया के भाई साहिल ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी चेतन से जान-पहचान 2024 में क्रिकेट के माध्यम से हुई थी. इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने बताया कि वे साथ में क्रिकेट खेलते थे और बाद में चेतन, साहिल के माध्यम से सिया का दोस्त बन गया. जांचकर्ताओं ने कहा कि खेल से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गया, जिससे चेतन का गोयल परिवार से लगातार संपर्क बना रहा.

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साहिल को सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में कब पता चला?

पूछताछ के दौरान, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि साहिल को इस रिश्ते के बारे में कब पता चला और क्या परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसके बारे में जानकारी थी. साहिल ने हमें बताया कि उसे सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में कई महीने पहले पता चल गया था. इसके नतीजों को लेकर चिंतित होकर उसने अपनी बहन को यह रिश्ता खत्म करने की सलाह दी थी, क्योंकि उसकी सगाई पहले ही केतन से हो चुकी थी. जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कथित साजिश रचे जाने से पहले परिवार के किसी सदस्य को कोई चेतावनी वाले संकेत मिले थे.

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