केतन को किले से धक्का देने के बाद चिल्लाने लगी थी सिया, गार्ड ने खोले ‘कातिल हसीना’ के राज़

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच पुलिस की जांच के दौरान, लोहागढ़ किले के सिक्योरिटी गार्ड धीरज जाधव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने घटना के ठीक बाद की कुछ मिनटों की बातें बताई हैं. धीरज के मुताबिक, उस समय वे ड्यूटी पर थे जब उन्होंने दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी. आवाज सुनने के तुरंत बाद वह घटना वाली जगह की तरफ भागे. वहां पहुंचकर उन्होंने टूरिस्ट्स से पूछा कि क्या हुआ है तब सिया गोयल ने उन्हें बताया कि कोई गिर गया है.

गार्ड के अनुसार, सिया घबराई हुई लग रही थीं और मदद के लिए चिल्ला रही थीं. इसके अलावा, गार्ड धीरज जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

गार्ड ने क्या कहा?

गार्ड धीरज जाधव ने आगे बताया कि किले के इलाके में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण अक्सर संपर्क करना मुश्किल होता है. गार्ड ने बताया कि घटना के बाद सिया चिल्लाने लगीं और ऐसा व्यवहार करने लगीं जैसे यह कोई हादसा हो. सिक्योरिटी गार्ड धीरज जाधव ने कहा कि मैं ड्यूटी पर था जब मैंने दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो आवाज की दिशा में भागा. वहां पहुंचकर जब उन्होंने पर्यटकों से पूछा कि क्या हुआ है तो वहां मौजूद सिया गोयल ने मुझे बताया कि कोई गिर गया है. शुरू में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी. फिर गार्ड ने बिना समय बर्बाद किए पुलिस को सूचना दी.

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घटना के बाद मदद की गुहार लगा रही थी सिया

इसके अलावा, गार्ड धीरज जाधव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद सिया गोयल ने ही सबसे पहले मदद के लिए आवाज लगाई थी और वे बहुत डरी हुई लग रही थीं. हालांकि, किले में चौबीसों घंटे सुरक्षा रहती है और पास में ही पुलिस स्टेशन है, लेकिन इलाके में नेटवर्क की समस्या के कारण कभी-कभी बातचीत में देरी हो जाती है.

पुलिस जांच में हुआ खुलासा

पुलिस की जांच के मुताबिक, केतन और सिया की शादी नवंबर 2026 में राजस्थान के उदयपुर में होने वाली थी. जिसको लेकर दोनों परिवारों की तरफ से शादी की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही थीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपल की सगाई फरवरी में हो चुकी थी और सेरेमनी के लिए बुकिंग भी पक्की हो गई. इसके अलावा, पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि सिया ने केतन से कई बार लोहागढ़ किला घूमने जाने के लिए कहा था. इससे पहले किले की यात्रा के दौरान कथित तौर पर केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच निकलने में कामयाब रहा था. बताया जाता है कि उस समय सिया ने इस घटना को अलग तरह से पेश किया था और इसे एक दुर्घटना बताया था.

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